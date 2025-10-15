[2025국감]전재수 "해수부 이전 연내 완료…북극항로 내년 시범운항"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항만별 특화 인프라·산업 단지 구축

전재수 해양수산부 장관은 15일 해수부 부산 이전을 올해 안에 완료하고, 국적선사와 협의해 내년부터 북극항로 시범 운항을 실시할 방침이라고 밝혔다.

전 장관은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 해수부 국정감사에서 "북극항로 시대에 대비해 해양 수도권을 육성하겠다"고 말했다. 북극항로 시대 대비, 동남권 발전 및 해양산업 강화를 위한 해수부 부산 이전의 필요성을 강조한 것이다.

그는 "행정과 사법, 산업, 금융의 기능을 해양 수도권에 집적화하겠다"며 "동남권에 있는 주요 항만별로 특화된 인프라와 산업 단지를 구축하고 이를 뒷받침하기 위한 범정부 추진체계를 갖추겠다"고 설명했다.

이어 "진해 신항은 세계 최대의 컨테이너 항만이자 스마트 항만으로 구축하겠다"며 "전국 주요 항만의 인프라도 지역별 특성에 맞게 확충하고 유휴 항만도 재개발하겠다"고 말했다.

친환경·스마트 경쟁력 강화를 통한 해양강국 도약 방안도 제시했다. 전 장관은 "차세대 해운산업 경쟁력을 강화할 수 있도록 친환경 선박으로의 전환과 완전 자율 운항 선박 기술 개발을 체계적으로 지원하겠다"며 "중소선사 특별지원 확대 등을 통해 수출입 물류체계도 안정적으로 관리하겠다"고 설명했다.





기후변화 대응을 위해선 "양식업은 인공지능(AI) 기반의 스마트 전환을 지원하고 양식장 재배치, 고수온 내성 품종 개발을 하겠다"며 "안정적인 수산물 수급 관리를 위해 비축 품목을 확대하는 등 유통 체계도 개선하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

