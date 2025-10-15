부안군, 27일 '뮤지컬 배낭여행' 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민영욱·이아람·JSM뮤지컬앙상블 등 출연

전북 부안군이 오는 27일 오후 7시 30분 부안예술회관에서 '뮤지컬 배낭여행' 공연을 연다.

15일 군에 따르면 이번 공연은 소리문화창작소 신과 클나무필하모닉오케스트라의 교류 공연으로, 웅장한 오케스트라 연주와 국내 정상급 뮤지컬배우와 성악가들의 무대와 함께 어우러져 관객들에게 수준 높은 공연 예술을 선사할 예정이다.

뮤지컬 배낭여행 공연 포스터. 부안군 제공

이번 무대에는 뮤지컬배우 겸 성악가 민영욱, 이아람, 이상흔, 김아름, 박동일, 김서유, JSM뮤지컬앙상블이 출연해 각자의 매력 넘치는 보이스와 연기력으로 다양한 뮤지컬 명곡을 선보인다. 또 클나무필하모닉오케스트라의 웅장한 라이브 연주가 함께 어우러져 더욱 풍성한 무대를 완성한다.

이번 공연은 '뮤지컬 배낭여행'이라는 제목처럼, 관객들이 세계 각국의 명작 뮤지컬을 여행하듯 즐길 수 있는 구성을 담았다. '오페라유령', '캣츠' 등 전 세계인의 사랑을 받아온 뮤지컬 대표 명곡들이 무대에 오른다.

군 관계자는 "뮤지컬의 감동적인 노래와 오케스트라의 풍성한 선율이 함께 어우러져 관객들에게 마치 세계를 여행하는 듯한 경험을 선사하겠다"며 "많은 분들이 함께 오셔서 예술이 주는 감동과 즐거움을 나누시기를 바란다"고 말했다.





부안군과 클나무필하모닉오케스트라, 소리문화창작소 신이 주관하고 전라북도문화관광재단이 주최하는 이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 자세한 공연 내용과 일정은 부안예술회관에 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

