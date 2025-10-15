'미스터 쓴소리' 이상민 전 의원 별세…'소아마비 딛고 5선의원 지내'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전 자택서 심정지로 쓰러져

민주당 탈당 후 국민의힘 입당

원칙주의 고수한 정치인으로 기억

국회 법제사법위원장 등을 역임했던 이상민 전 의원이 15일 별세했다.

이 전 의원은 이날 오전 9시 30분께 대전 유성구 한 아파트에서 심정지 상태로 쓰러진 것으로 알려졌다. 출동한 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 결국 사망했다. 5선을 지낸 이 전 의원은 지난해 총선을 앞두고 더불어민주당을 탈당한 뒤, 국민의힘에 입당해 총선에 출마했지만 낙선했다. 이후 국민의힘 대선시당위원장 등을 맡아왔다.

1958년생인 이 전 의원은 소아마비를 앓아 지체장애 등을 겪는 장애를 안고 살아왔다. 1992년 사법고시에 합격해 변호사로 활동했으며, 2004년 열린우리당 소속으로 대전 유성구에 당선되며 정계에 입문했다. 2008년 통합민주당 공천 탈락 후 자유선진당 입당, 2012년 민주통합당 복귀, 2023년 더불어민주당 탈당 후 2024년 국민의힘 입당 등의 정치 이력을 밟았다.

이상민 전 의원이 국회 소통관에서 기자회견하고 있다. 김현민 기자 kimhyun81@

19대 국회에서는 후반기 법제사법위원장으로 활약하기도 했다. 그는 법사위원장 재임 시절 원칙 등을 내세워 사문화됐던 법사위 상정 숙려기간 규정 준수를 강조하는 등 원칙주의자의 면모를 보였다. 특히 민주당 계열 정당에서는 비주류를 자처하며 주류를 비판했고, 소신 있고 직설적인 정치적 발언으로 주목받기도 했다. 이런 이유로 '미스터 쓴소리' 이재명 대통령이 과거 민주당 당대표 시절에 민주당이 사당화가 되고 있다고 비판하기도 했다.

이 전 의원을 국민의힘으로 영입했던 한동훈 전 국민의힘 대표는 "바로 얼마 전에도 통화했는데, '지치지 말고 함께 꼭 좋은 정치 하자'고 말씀하시던 특유의 굵고 선한 목소리가 생생하다"며 "진영이 아니라 국민이 먼저고 나라가 먼저라고 의기투합했던 단단한 마음, 깊이 간직하겠다"고 사회관계망서비스(SNS)에 밝혔다.





양향자 국민의힘 최고위원도 SNS에 고인과 관련해 "가장 어려울 때, 가장 힘이 되어 주셨다"며 "참으로 안타깝다"고 애도했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

