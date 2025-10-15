양양군, '농업e지' 디지털 민원 환경 구축…6개 읍·면사무소에 태블릿 모니터 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업행정의 투명성과 효율성 제고

종이없는 민원 처리로 맞춤형 디지털 농정 서비스 본격화

강원도 양양군은 차세대 농업·농촌통합정보시스템 '농업e지' 구축사업의 일환으로 15일 관내 6개 읍·면사무소에 디지털 장비(태블릿모니터)를 설치한다.

양양군청 전경. 양양군 제공

AD

이번에 도입되는 태블릿 모니터는 읍·면사무소 농업민원 창구에 설치되어 담당자 PC와 실시간으로 연동된다. 이를 통해 농업인은 종이서류 없이 사업 조회 및 신청이 가능하며, 담당자와 동일한 화면을 보며 민원을 처리할 수 있다.

특히 담당자가 일부 항목을 수정하거나 입력할 경우, 신청인은 태블릿 화면에서 즉시 변경 내용을 확인할 수 있어 신속하고 투명한 행정처리가 가능하다. 또한 농업 관련 가입 현황 등 정보 확인 요청 시, 농업인이 직접 자신의 정보를 조회할 수 있어 정확한 대응과 신뢰도 높은 민원 서비스 제공이 기대된다.

군은 차세대 시스템과 디지털 장비를 기반으로 농림사업 정보 접근성을 높이고, 개인별 맞춤형 사업 추천, 비대면 서류 제출 등 농업인이 체감할 수 있는 디지털 민원 환경을 조성해 나갈 계획이다.





AD

양양군 농업기술센터 황병길 소장은 "농업인의 편의를 높이고, 농업 행정의 효율성을 강화할 수 있도록 내실 있는 시스템 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>