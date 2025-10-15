광주시, 지역화폐 앱 통한 스마트 기부 서비스 '나누니 행복이' 운영 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 10월부터 지역화폐 플랫폼을 통해 시민들이 일상 속에서 손쉽고 편리하게 기부할 수 있는 스마트 기부 서비스 '나누니 행복이' 운영을 시작했다고 15일 밝혔다.

'나누니 행복이' 운영. 경기 광주시 제공

이번에 도입된 서비스는 시민들이 별도의 방문 절차 없이 경기지역화폐 앱을 통해 간편하게 기부할 수 있도록 한 것으로 지역 내 소비를 촉진하는 지역화폐의 기능을 나눔 문화 확산까지 확대해 누구나 쉽고 부담 없이 기부에 참여할 수 있는 환경을 마련했다.

'나누니 행복이'는 경기지역화폐 앱 내 '기부하기' 메뉴에서 소개된 이웃들의 사연 중 기부를 원하는 대상을 선택해 '기부하기'를 클릭하면 모금 기간 종료 후 대상자에게 기부금이 전달되는 방식으로 운영된다.

기부 참여자들은 앱을 통해 실시간으로 기부 내역을 확인할 수 있고 모금이 완료된 후에는 후기 작성도 가능하다. 또한, 사회복지공동모금회에서 발행하는 기부금 영수증을 통해 소득공제 혜택도 받을 수 있다.

방세환 시장은 "이번 '나누니 행복이' 서비스로 지역화폐 앱을 통해 쉽고 간편하게 기부할 수 있게 되어 참여의 문턱이 한층 낮아졌다"며 "많은 시민이 나눔에 동참해 서비스명처럼 나눔을 통해 행복을 느끼는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





한편, 시는 오는 12월 '희망 2026 나눔으로 행복한 광주' 연말 모금행사를 통해 지역 복지 재원 확충에 나설 예정이며 이번 경기지역화폐 기부 서비스는 연중 상시 기부가 가능한 플랫폼으로 운영된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

