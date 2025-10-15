SK바이오사이언스, '범용 코로나 백신' 개발 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호주서 글로벌 임상 1/2상 시험계획 신청

SK바이오사이언스가 코로나19를 포함한 다양한 코로나 바이러스 계열에 대응할 범용성을 지닌 '차세대 백신'의 임상에 돌입한다.

SK바이오사이언스 연구원이 백신 개발을 위한 분석 실험을 진행중이다. SK바이오사이언스

SK바이오사이언스는 코로나19, SARS(중증급성호흡기증후군) 등과 같은 '사베코 바이러스' 계열을 표적으로 한 백신 후보물질 'GBP511'의 글로벌 임상 1/2상 시험계획을 호주 인체연구윤리위원회(HREC)에 제출했다고 15일 밝혔다. 사베코 바이러스는 코로나19 바이러스의 상위 계열로 현재의 다양한 변이주뿐 아니라 앞으로 등장할 가능성이 있는 신종 코로나 바이러스도 포함된다. SK바이오사이언스는 개별 바이러스에 대응하는 방식이 아닌 계열 전체에 유효한 백신을 개발해 향후 관련 바이러스 및 변이주를 한 번에 예방하는 범용 백신 플랫폼을 구축할 계획이다.

GBP511의 임상은 호주의 18세 이상 건강한 성인 약 500명을 대상으로 2028년까지 안전성 및 교차 면역반응 등에 대한 주요 결과를 확인하는 방식으로 진행될 예정이다.

SK바이오사이언스는 코로나 팬데믹 기간이었던 2021년 국제기구 CEPI(전염병대비혁신연합)와 함께 GBP511 개발 프로젝트에 착수, 비임상, 임상 1/2상, 공정 및 분석법 개발 등 초기 연구개발비 약 6500만 달러(약 900억 원)를 지원받았다.

GBP511에는 SK바이오사이언스가 2022년 상용화에 성공한 국내 유일 코로나19 백신이자 컴퓨터 기반 기술로 설계된 최초의 백신인 '스카이코비원'의 기반 기술이 활용됐다. 스카이코비원의 합성항원 플랫폼을 기반으로 SK바이오사이언스의 유전자 재조합 기술과 미국 워싱턴대학 약학대 항원디자인연구소의 '자체 결합 나노입자' 디자인 기술이 적용됐다. 스카이코비원은 글로벌 임상을 통해 우수한 면역원성과 안전성을 입증한 바 있다.

세계보건기구(WHO)는 2022년 1월 발표한 보고서 "Why do we need a pan-sarbecovirus vaccine?"에서 변이주의 반복 출현, 면역력 감소, 재감염 가능성, 동물-인간 간 전파 위험 등을 지적하며 다양한 사베코바이러스에 대응 가능한 범용 백신 개발을 글로벌 보건의 최우선 과제로 지정했다. 전문가들은 넓은 교차 중화능력과 장기적인 면역 지속성을 갖춘 백신이 미래 팬데믹을 막는 근본적인 해법이라고 강조하고 있다.

글로벌 시장조사기관 코히어런트 마켓 인사이트에 따르면 전 세계 코로나19 백신 시장은 2025년 약 506억 달러(약 69조 원) 규모로 평가되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 7.4% 성장해 2032년 약 834억 달러(약 113조 원) 규모에 이를 것으로 전망된다. 이는 범용 백신과 같은 차세대 기술이 새로운 수요를 창출할 수 있음을 보여준다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "코로나 팬데믹이 끝난 현재도 관련 바이러스는 변이를 지속하며 끊임없이 인류를 위협하고 있다"며 "GBP511은 변이와 상관없이 바이러스 전반을 예방하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 코로나의 영향권에서 벗어나고 동시에 차기 팬데믹에도 대응할 것"이라고 말했다.





한편 SK바이오사이언스는 GBP511 외에도 차기 팬데믹에 대응키 위한 다양한 파이프라인을 신규로 구축하고 있다. CEPI와 함께 개발 중인 mRNA 일본뇌염 백신은 글로벌 1/2상이 순조롭게 진행 중이며 정부와 함께 개발 중인 조류독감 백신도 올해 연구개발을 개시했다. SK바이오사이언스는 다양한 백신 개발을 통해 글로벌 보건 위기 대응을 위한 포트폴리오를 한층 강화한다는 계획이다.





