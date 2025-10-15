권익위 "국민 10명 중 9명, 익명 앱 내 사이버 폭력 '심각' 인식"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민 10명 중 9명이 이상이 익명 애플리케이션 내 악성댓글·욕설, 허위사실 유포 문제에 대해 '심각하다'고 인식한 것으로 나타났다.

유철환 국민권익위원회 위원장이 정부서울청사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

15일 국민권익위원회는 지난달 10일부터 23일까지 국민생각함을 통해 2959명의 국민을 대상으로 진행한 익명 앱 이용 실태와 부작용에 대한 설문조사 결과를 발표했다.

이번 조사에서 전체 응답자 93.3%는 익명 앱 내 악성댓글·욕설, 허위사실 유포 문제가 '심각하다'고 답했다.

익명 앱을 이용해본 적 있다고 한 응답자(1861명·62.9%)에게서는 4명 중 1명이 직접적인 사이버 폭력 피해를 경험한 것으로 드러났다. 피해 유형은 '분노와 증오심'(25.1%), '우울감과 무력감'(16.6%) 등 심각한 정신적 충격이 높은 비중을 차지했다.

그러나 피해자 절반 이상(52.6%)은 사이버 폭력 피해에 대한 대응 방법을 알지 못한다고 응답했다. 피해 발생 시 '아무것도 하지 않았다'라고 한 응답자 역시 46.6%에 달했다. 어떤 대응도 하지 않은 이유로는 '도움을 요청해도 해결되지 않을 것 같아서(58.8%)'를 꼽았다.

전체 응답자 89.4%는 '법적·제도적으로 반드시 처벌해야 한다'고 했다. 해결 방안으로는 ▲ 가해자 처벌 수위 강화(30.1%) ▲ 실명제 수준의 최소한 본인 확인 장치 마련(29.4%) ▲ 앱 사업자의 게시물 삭제 및 차단 의무화(19.8%) 등을 요구했다.





유철환 권익위 위원장은 "이번 조사에서 확인된 국민의 뜻을 바탕으로 피해자는 구제받고 가해자는 반드시 책임지는 사회를 만들기 위해 관계부처와 제도개선을 추진할 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

