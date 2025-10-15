챗GPT에 이것저것 물어보던 美 아내…남편 독살하려다 결국 철창행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'치명적' '마비를 일으키는' 약물 조합 검색

1급 살인미수 등 혐의로 기소

미국 노스캐롤라이나주에서 한 여성이 남편의 에너지음료에 독극물을 섞어 독살을 시도한 혐의로 체포됐다. 이 여성은 범행 전 오픈AI의 인공지능(AI) 챗봇 챗 GPT를 이용해 독극물 조합을 검색한 것으로 드러났다.

AI로 생성한 이미지로 해당 기사와 직접적인 관련 없음. ChatGPT

AD

최근 미국 뉴욕포스트는 노스캐롤라이나주에 거주하는 직업치료사 셰릴 해리스 게이츠(43)가 지난 11일(현지시간) 남편의 에너지음료에 기절이나 무력화를 유발할 의도로 조합한 약물을 섞어 남편을 의식불명 상태로 만들려 한 혐의로 체포됐다고 보도했다.

경찰 조사 결과, 게이츠는 지난 7월8일~9월29일 사이 챗GPT를 이용해 주사하거나 섭취할 수 있는 형태의 '치명적'(lethal) 또는 '마비를 일으키는'(incapacitating) 등의 약물 조합을 검색한 것으로 드러났다.

또 법원 문서에서는 게이츠가 실제로 관련 물질을 조사·구매하고 범행 계획을 실행하려 한 정황을 포착했다고 밝혔다.

경찰은 게이츠의 자택에서 주사기, 캡슐 충전기, 스포이드, 저울, 약품 등 증거품을 발견했다.

피해자인 남편은 지난 7월12일과 8월18일 두 차례에 걸쳐 음료에서 이물질과 통제 물질이 섞인 것을 발견했고 이후 마비 증상을 겪었다고 진술했다. 당시 두 사람은 별거 중이었다.

미국 지역매체 WBTV에 따르면 게이츠는 캐롤라이나주 메클렌버그 카운티의 샬럿-메클렌버그 교육구 소속 작업치료사로 근무 중이었다.

게이츠는 현재 1급 살인미수 및 식음료 오염 혐의로 기소된 상태다.

그는 또 남편의 차량에 위치추적 장치를 부착하고, 창문을 훼손해 지난 8일 스토킹 및 재산손괴 혐의로 체포됐다.





AD

첫 번째 체포 당시에는 보석금 납부 후 석방됐지만, 두 번째 체포 이후에는 보석이 허가되지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>