경기도, 올해 취약층에 냉방비 198억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 기록적인 폭염이 이어진 올해 취약층 냉방비 등에 총 198억원을 지원한 것으로 나타났다.

경기도는 먼저 재해구호기금 184억9800만원을 활용해 기초생활보장 수급 가구 32만5699가구와 차상위계층 4만4261가구 등 총 36만9960가구에 가구당 5만원의 냉방비를 지급했다고 15일 밝혔다.

또 예비비 13억원을 활용해 7774개 경로당에 9월 냉방비 16만5000원을, 50개 마을복지회관 무더위쉼터에 7~9월 3개월 냉방비 월 16만5000원 등 무더위쉼터 7824곳에 냉방비를 지원했다고 덧붙였다.

이번 사업은 기초생활수급자뿐 아니라 차상위 계층까지 지원 대상을 확대한 첫 사례다. 그동안 냉방비 지원을 받지 못했던 한부모 가정, 조손·부자 가정, 장애인 등에게 실질적인 도움이 됐다는 점에서 의미가 크다.

경기도는 특히 '신속 집행'을 최우선 목표로 정하고, 지난 7월28일부터 계좌 정보가 확보된 가구에는 별도 신청 절차 없이 자동 지급했다.

경기도청

AD

이에 따라 전체 지급 대상 36만9960가구 중 29만7426가구가 즉시 지원금을 받았으며, 나머지 7만2534가구는 전화나 방문 확인을 통해 지원을 마무리했다. 계좌이체로 지급된 건수는 36만2800건, 현금 지급은 7160건으로 집계됐다.

한경수 경기도 복지사업과장은 "이번 냉방비 지원은 폭염 속에서 냉방비조차 아껴야 했던 취약가구에게 단순한 금전적 지원을 넘어 '숨 쉴 틈'을 제공한 안전망이었다"며 "경기도는 앞으로도 기후위기 시대에 도민의 건강과 생명을 최우선으로 지키는 복지정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





AD

한편 김동연 경기도지사는 지난 8월 대한노인회 경기도연합회 회장단과 만난 자리에서 "올여름 몹시 더운데 저희가 경로당과 마을회관에 무더위쉼터, 취약계층 냉방비를 긴급 지원해 우리 어르신들께서 혜택을 보실 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>