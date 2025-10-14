이준석 "조희대가 도요토미 히데요시?…닮은건 李대통령·민주당"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령-히데요시 비교

"닮은 건 조희대가 아닌 민주·李대통령"

이준석 개혁신당 대표. 김현민 기자

AD

이준석 개혁신당 대표가 14일 국정감사장에서 최혁진 의원이 조희대 대법원장과 도요토미 히데요시를 합성한 사진을 든 것에 대해 "닮은 것은 민주당과 이재명 대통령"이라며 강하게 반박했다.

이 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 전날 국감 상황을 복기하며 "최 의원이 '대한민국 대법원을 일본 대법원으로 만들려는 전략적 선택'이라며 사진을 들었다"고 전했다.

당시 민주당 의원들은 별다른 제지를 하지 않았으나, 내부에서는 비판이 나왔다. 박수현 민주당 수석대변인은 CBS 라디오에서 "최혁진 의원의 행동이 국민에게 본질적인 답변을 끌어내는 데 도움이 되지 않았다"고 평가했다.

도요토미 히데요시. 두산백과

이 대표는 "도요토미 히데요시는 하급 무사 출신으로 끝없는 신분 상승에 집착했고, 권력 정점에 오른 뒤에도 측근 중심 인사를 일삼았다. 그는 만족을 모르는 인물로, 천하를 자처하며 침략까지 일삼았다"고 말했다. 이어 "그와 닮은 사람은 민주당과 이재명 대통령이다. 끝없는 권력 추구와 불신의 태도가 도요토미의 '천하인' 욕망과 닮았다"고 강조했다.





AD

또한 이 대표는 "임진왜란에서 배워야 할 교훈은 조잡한 언어유희가 아니다. 수많은 조선 백성의 희생으로 꺾인 천하인의 허망함을 깨닫는 일"이라며 "삼권분립을 지키려는 국민의 결기는, 군왕을 지키기 위해 강요된 유교적 충성심보다 강하다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>