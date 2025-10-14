김경일 시장 "임진강 국가정원 프로젝트, 파주의 새로운 도약 준비"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 생태·역사·문화가 어우러진 임진강 국가정원 조성 시동

임진강 국가정원 타당성 검토·기본구상 용역 중간보고회 개최

'수도권 문화·생태휴양 메카 파주' 향한 임진강 국가정원 구상 본격화

경기 파주시가 임진각에서 고랑포구에 이르는 임진강 권역을 대상으로 임진강 국가정원을 조성하는 기본구상 용역을 올해 안에 마무리 짓고, 중앙부처와의 협의를 통해 본격적으로 국가정원을 조성할 계획이라고 14일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 13일 시청 영상회의실에서 '임진강 국가정원 타당성 검토 및 기본구상 용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공

AD

파주시는 김경일 시장 주재로 지난 13일 시청 영상회의실에서 '임진강 국가정원 타당성 검토 및 기본구상 용역' 중간보고회를 개최하고, 임진강 국가정원 조성 방향과 추진 전략에 대해 논의했다.

이번 중간보고회에서는 디엠제트(DMZ)의 생태·안보·역사·문화가 어우러진 '임진강 국가정원 기본구상(안)'이 발표됐다.

이를 통해 파주 북부의 균형 발전과 수도권 문화·생태휴양 거점으로의 도약을 위한 임진강 국가정원의 비전이 제시되었으며, 참석자들은 자연 생태 보전과 지역 관광 활성화가 조화를 이루는 국가정원 모델로 발전시키기 위해 제안된 구상안을 검토하며 다양한 의견을 제시했다.

시는 이번 중간보고회에서 제시된 의견을 바탕으로 기본구상(안)을 보완해 올해 안으로 최종보고회를 개최하고, 향후 임진강 국가정원 조성을 위한 중앙부처 협의 등 단계별 절차를 체계적으로 추진해 나갈 방침이다.

김경일 파주시장은 "임진강은 그간 접경지역이라는 규제의 벽에 가로막혀 잠재력을 충분히 펼치기 어려웠던 곳"이라며 "최근 국방부가 민간인통제선을 축소할 계획을 밝히면서 임진강 일원에도 새로운 기회의 문이 열리고 있다"고 말했다.





AD

이어 "접경지역 주민들의 오랜 희생에 대한 정당한 보상과 실질적인 지원이 반드시 보장되어야 하며, 파주가 마땅히 누려야 할 정당한 권리를 되찾을 수 있도록 임진강 고유의 잠재력을 살린 국가정원 프로젝트를 통해 파주의 새로운 도약을 준비하겠다"고 덧붙였다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>