"이게 4000원짜리 김밥?"…제주 축제서 바가지 논란

제주 '탐라문화제' 4000원 김밥 논란

"숙련도 차이 있었다"…관광 신뢰도 또 흔들

제주 가을 축제의 대표 행사인 '탐라 문화제'가 논란에 휩싸였다. 현장에서 판매된 1줄에 4000원짜리 김밥의 사진이 온라인 커뮤니티를 통해 확산하면서 '바가지요금' 논란이 재점화된 것이다.

제주 탐라문화제에서 한 줄당 4000원에서 판매된 것으로 알려진 김밥. 온라인 커뮤니티

13일 온라인 커뮤니티에는 "제주 탐라 문화제 4000원짜리 김밥"이라는 제목의 글과 함께 사진이 게시됐다. 해당 사진에는 단무지, 계란지단, 당근 몇 조각이 전부인 김밥이 담겨 있었다. 밥이 대부분을 차지하며 '속이 빈 김밥'이라는 비판이 이어졌다.

일각에서는 사진만 보고 탐라 문화제 김밥이라고 단정할 수 있느냐는 반론도 제기됐으나 다른 커뮤니티에서도 동일한 내용이 올라오며 논란은 더욱 확산했다.

게시글 작성자는 "1줄은 안 팔고 2줄에 8000원이었다"며 "국물도 안 주고, 축제에서 남기시려고 부스 운영하느냐"고 불만을 터뜨렸다. 또 "순대 몇 조각에 2만원이라고 욕먹은 게 엊그제인데 외국인도 많은 축제에서 이러느냐"고 지적했다.

해당 게시글을 접한 누리꾼들은 "편의점 김밥이 더 낫다", "축제마다 꼭 하나씩 논란이 생긴다", "냉동 김밥도 이보단 낫다", "제주 관광 이미지를 스스로 깎아 먹는다"며 비판을 쏟아냈다. 일부 누리꾼들은 "쌀은 안 아꼈네", "요즘 쌀값이 비싸서 밥으로 채운 듯", "단무지 김밥치고 재료는 많다" 등 비꼬는 듯한 농담으로 불만을 드러냈다.

제주시 "숙련도 차이 있었다"…관광 이미지 또 타격

이와 관련해 제주시 관계자는 JIBS제주방송에 "사진 속 김밥은 '김초밥' 형태로 재료는 충분히 준비돼 있었지만 여러 주민이 만들다 보니 숙련도에 따라 편차가 있었던 것으로 보인다"며 "다음에는 관련 교육을 강화하겠다"고 해명했다. 이어 "문제가 된 김초밥은 날씨와 재료 수급 문제 등으로 13일부터 판매를 중단했다"고 밝혔다.

앞서 제주에서는 지난 4월 왕벚꽃 축제에서 순대 6개가 들어간 순대볶음을 2만5000원에 판매하면서 '바가지 논란'이 불거진 바 있다.





이에 제주도는 부정적 관광 이미지를 개선하기 위해 지난해 6월 '제주 관광 혁신 비상대책위원회'를 출범시키고 7월에는 '제주 관광 불편 신고센터'를 설치했다. 또한 '제주 관광 서비스센터'를 운영하며 바가지요금 등 관광객 불만을 신속히 해결하기 위해 노력해왔지만 이번 논란으로 지역 축제 물가 신뢰도가 다시 흔들리고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

