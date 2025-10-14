숨진 양평공무원 변호인 "김건희특검, 신문조서에 허위내용…고발할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



박경호 변호사, 분향소서 기자회견

"자필 메모 원본, 필요하면 수사기관에 제출"

'양평 공흥지구 개발 특혜' 의혹과 관련해 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)의 조사를 받은 후 사망한 경기 양평군 공무원의 변호인이 특검팀을 직권남용 등 혐의로 고발할 계획이라고 밝혔다.

민중기 특별검사팀 사무실이 있는 서울 광화문 KT웨스트빌딩 앞 인도에 '양평 공흥지구 특혜 의혹'과 관련해 수사받다 숨진 채 발견된 양평군 공무원 A씨의 분향소가 마련돼 있다. 연합뉴스

숨진 공무원 A씨 측 변호인인 박경호 변호사는 14일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트 앞에 설치된 A씨의 추모 분향소에서 기자회견을 열고 "특검팀에 A씨의 피의자 신문 조서에 대한 열람·복사를 신청했다"고 밝혔다. 이어 "조서를 검토한 후 위법한 수사를 한 수사관들을 직권남용, 허위공문서 작성, 가혹행위 등으로 고발할 계획"이라고 했다.

A씨는 '양평 공흥지구 개발 특혜 의혹'과 관련해 지난 2일 특검팀에 피의자 신분으로 출석해 조사받은 후 지난 10일 양평군 양평읍 자택에서 숨진 채 발견됐다. A씨가 남긴 자필 메모에는 조사에 대한 심리적 고충과 당시 양평군수였던 김선교 국민의힘 의원의 지시에 따랐다는 취지로 진술하라고 회유했다는 내용 등이 담겼다.

A씨는 특검팀이 작성한 신문조서에 허위 내용이 담겼으나, 조사 당시 힘들어서 고쳐 달라고 말하지 못했다고 털어놓았던 것으로 전해졌다. 박 변호사는 "특검팀이 당시 양평군수였던 김 의원과 공모해 (김 여사 일가 회사에) 개발부담금을 부당하게 면제해줬다는 취지의 진술을 강요한 것"이라고 주장했다.

박 변호사는 "공개된 메모는 A씨가 변호인 조력 없이 혼자 쓴 것"이라며 "필요하면 원본을 수사기관에 제출하겠다"고 밝혔다. 다만 이 메모를 입수한 경위에 대해선 "변호사 수임에 관한 비밀 보장과 관련된 부분이라 이 자리에선 말하지 않겠다"고 선을 그었다.

이와 관련해 특검팀은 전날 "감찰에 준해 철저히 조사하겠다"며 "이번 사건을 계기로 모든 수사 방식 전반을 재점검하고 인권 보호에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





양평 공흥지구 개발 특혜 의혹은 김 여사 모친인 최은순씨의 가족 회사 ESI&D가 2011∼2016년 양평 공흥지구에 아파트 개발 사업을 하면서 개발부담금을 전혀 내지 않는 등 특혜를 받았다는 내용이다. A씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡았던 것으로 알려졌다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

