BNK금융, 생산적금융협의회 출범…내년 21조원 공급

BNK금융그룹은 14일 정부의 생산적금융 정책에 발맞춰 ‘생산적금융협의회’를 출범하고, 부·울·경 생산적금융 확대를 위한 지역금융의 역할 강화 의지를 밝혔다. BNK금융 제공

BNK금융그룹이 생산적금융협의회를 출범했다고 14일 밝혔다.

협의회는 그룹 생산적 금융 컨트롤타워 역할을 수행한다. BNK금융은 지역 균형성장을 위한 생산적 금융에 20조원, 지역사회 문제해결과 취약계층 지원을 위한 포용금융에 1조원 등 내년 한 해 21조원 규모의 자금을 공급할 계획이다.

생산적 금융 분야에서는 동남투자공사 설립, 해양수산부 이전, 지역에 본사를 둔 공기업과 협업 등을 통해 지역소멸 위기를 기회로 바꾸는 작업에 매진한다. 또 국민성장펀드가 적재적소에 공급될 수 있도록 인공지능(AI) 및 데이터 분석을 기반으로 동남투자공사와 협력해 투자처를 발굴하고 투자와 금융 지원에 나설 예정이다.

또한 생산적 금융의 신속한 실행을 위해 투자금융 심사단계에 투자 생산성 지수를 도입한다. 지역사회 경제 유발 효과가 높은 사업에 투자를 확대하고, 투자처 발굴부터 심사, 사후관리 전 과정에는 AI를 활용할 계획이다. 은행 계열사 두 곳은 지역특화산업과 첨단전략산업에 자금공급을 확대한다.

아울러, 포용금융 대전환도 추진한다. 서민금융 공급자 역할을 넘어서 사회 구조적 문제를 해결하기 위해 AI·데이터 분석을 기반으로 지역 청년 소상공인, 금융 취약계층, 서민금융 수요 대상을 선별해 지원한다.





BNK금융그룹 관계자는 "BNK의 지역 금융으로서 강점을 살려 차별화된 생산적 금융 성공모델을 구축할 것"이라며 "이를 통해 부·울·경 지역이 지역 균형발전의 구심점이 될 수 있도록 그룹 차원의 총력을 다할 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

