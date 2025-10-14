의정부시, 메모리얼 파크 조성 실시설계 용역 최종보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 시장 "자일동 생태마을 조성사업과 연계 의정부시 상징 거점으로 발전"

경기 의정부시(시장 김동근)는 14일 시청 소회의실에서 '의정부 메모리얼 파크 조성사업 기본 및 실시설계 용역' 최종보고회를 개최했다.

김동근 시장이 14일 시청 소회의실에서 '의정부 메모리얼 파크 조성사업 기본 및 실시설계용역' 최종보고회를 마친 뒤 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 보고회에는 시장과 시의원, 관계 공무원, 외부 전문가, 설계용역사 등 12명이 참석해 설계 용역의 최종 결과를 공유하고 다양한 의견을 나눴다.

의정부 메모리얼 파크는 자일동에 조성 중인 현충탑 광장 일대를 기존의 보훈행사 중심 공간에서, 시민이 일상적으로 찾고 머물 수 있는 열린 복합문화공간으로 조성하는 사업이다. 2026년 4월 개장을 목표로 올해 착공을 앞두고 있다.





김동근 시장은 "엄숙한 추모의 의미를 지니면서도 시민이 언제든 편하게 방문해 휴식할 수 있는 열린 공간으로 의정부 메모리얼 파크를 조성할 것"이라며 "자일동 생태마을 조성사업과 연계해 의정부시의 상징 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

