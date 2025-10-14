美, 수입목재 10% 관세 발효…소파·주방찬장 등 25%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미국 주택 시장 타격받을 것"

도널드 트럼프 미국 행정부가 수입 가공 목재에 10% 관세를 부과하는 조치 등을 발효했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

14일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 트럼프 행정부는 이날 오전 0시(한국 시간 오후 1시)를 기해 수입 목재에 10%, 소파 및 화장대 등 천을 씌운 가구, 주방 찬장 등 수입 가구에 25%의 관세를 각각 부과한다.

아울러 해당 품목을 수출하는 국가가 올해 안으로 미국과 무역 협정을 맺지 않을 경우 2026년 1월1일부터 천을 씌운 가구는 30%, 주방 찬장과 세면대는 50%로 관세가 오른다.

다만 미국과 이미 협상을 타결한 영국의 경우 목제품에 10%의 관세가 적용되고, 유럽연합(EU)과 일본은 세율이 15%를 넘지 않는다.

트럼프 대통령은 지난달 29일 이 같은 내용을 담은 포고문에 서명한 바 있다. 당시 트럼프 대통령은 해당 조치가 "(목재 산업의) 공급망을 강화하고, 산업 회복력을 증진하며, 양질의 일자리를 창출하고, 목제품의 국내 설비 활용도를 높일 것"이라고 말했다.





이와 관련해 업계에서는 미국에 많은 양의 목재를 수출하는 캐나다가 큰 영향을 받을 것이라는 분석이 나온다. 아울러 이번 조치로 침체기에 있는 미국 주택 구매 시장이 타격을 받을 수 있다고 블룸버그통신이 지적했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

