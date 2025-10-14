스페이스X, 화성우주선 '스타십' 11차 시험비행 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모형 위성 배치, 궤도상 엔진 재점화 등 목표 달성

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주기업 스페이스X가 달과 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 '스타십'이 11번째 무인 지구궤도 시험비행에 성공했다.

13일(현지시간) 우주기업 스페이스X의 화성 탐사 우주선 '스타십'이 11번째 무인 지구궤도 시험비행에 성공했다. AP연합뉴스

스페이스X의 온라인 생중계 영상에 따르면 스타십은 미 중부 시간으로 13일(현지시간) 오후 6시23분께 텍사스주 보카 치카 해변의 스타베이스 기지에서 발사됐다. 발사 약 3분 뒤 1단부 로켓 부스터와 2단부 우주선이 순조롭게 분리됐고, 로켓 부스터는 발사대 인근 해상으로 서서히 하강해 계획된 엔진 연소를 수행하며 상공에서 잠시 정지 상태로 머문 후 바다에 착수(着水)하는 데 성공했다.

2단부 우주선은 궤도로 진입해 순조롭게 비행을 이어갔고, 발사 시점 기준 17분 뒤에 내부에 적재된 모형 위성 패널 8기를 우주선 바깥으로 내보내 궤도에 배치하는 실험에 두 번째로 성공했다. 이후 스타십은 우주 궤도 위에서의 엔진 재점화 실험도 성공적으로 이행했으며 대기권에 온전한 형태로 재진입해 인도양에 착수, 약 1시간 6분간의 시험비행을 마쳤다.

머스크 CEO는 인류를 화성에 보내 거주할 수 있게 한다는 목표로 2002년 스페이스X를 설립하고 20여년간 로켓과 우주선을 개발해 왔다. 로켓과 우주선 모두 여러 차례 재사용할 수 있게 만들어 비용을 절감하고 발사 횟수를 늘리는 것이 회사 측의 주요 목표다.





스페이스X는 2023년 4월부터 스타십에 사람을 태우지 않은 무인 상태로 지구궤도 시험비행을 반복해서 진행해 왔다. 올해 들어 진행한 7~9차 시험비행에서는 우주선이 연달아 공중에서 폭발하면서 실패로 돌아갔지만, 지난 8월26일 10차 시험비행에서는 예정대로 비행을 완수하고 위성 모형 배치 실험에도 처음으로 성공했다.





