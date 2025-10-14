AI·VR로 즐기는 미래형 스포츠 체험… 부산교육청, 부산교육 체육한마당 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

106회 전국체육대회 성공개최 기원



첨단 기술 융합한 체육교육 선보여

부산시교육청(교육감 김석준)은 제106회 전국체육대회의 성공 개최를 기원하고 부산의 학교체육을 널리 알리기 위해 14일부터 이틀간 BEXCO 제1전시장 1층(1홀)에서 '부산교육 체육한마당 체험 프로그램'을 운영한다.

이 행사는 전국체전과 연계된 현장형 체육활동을 통해 청소년이 스포츠의 가치와 즐거움을 직접 체험하도록 하고, AI(인공지능)·VR(가상현실)·AR(증강현실)·XR(확장현실) 등 첨단기술을 체육과 결합해 미래형 체육교육의 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

'부산 전국체전의 열기를 우리 아이들의 도전으로!' 주제로 한 이번 프로그램은 첨단 기술과 체육이 융합된 '스포츠 챌린지 존(Sports Challenge Zone)' 형태로 운영된다. 참가 학생과 시민들은 AI·VR·AR·XR 등 최신 디지털 기술을 활용한 다양한 스포츠 체험을 통해 실제 경기장에 있는 듯한 생생한 현장감을 느낄 수 있다.

'부산교육 체육한마당 스포츠 챌린지 존'에서는 ▲지피지기(내 체력 파악하기) ▲집중력 UP ▲타겟 챌린지 ▲스마트하게 즐기는 전국체전 ▲학교에서 즐기는 뉴스포츠 ▲전국체전 홍보부스 및 인생네컷 촬영 등 다채로운 프로그램이 진행된다.





AD

김석준 교육감은 "이번 체험 프로그램은 학생들이 전국체전의 열기를 가까이서 느끼며, 미래 사회가 요구하는 과학적 사고력과 디지털 감각을 함께 기를 수 있는 의미 있는 장이 될 것"이라며, "부산교육은 스포츠와 과학기술이 융합된 미래형 학교체육 모델을 적극 확산해 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>