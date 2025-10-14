삼성, 엔비디아 'AI 팩토리' 핵심 생태계 합류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자가 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 인프라 생태계 'NV링크 퓨전(NV Link Fusion)'에 공식 참여했다. 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 중심의 독점 구조를 넘어 맞춤형 실리콘 중심의 개방형 AI 팩토리 생태계로 확장되는 전환점이 될 것으로 기대된다.

엔비디아는 13일(현지시간) 블로그를 통해 삼성 파운드리와 인텔이 NV링크 퓨전 생태계에 합류했다고 밝혔다. NV링크는 GPU끼리 CPU 없이 데이터를 주고받는 고속 통신 기술이다. 기존에는 엔비디아 GPU만을 연결했다. 퓨전은 이를 외부로 확장해 CPU, GPU, XPU 등 다양한 칩을 하나의 시스템에서 통합 운용할 수 있도록 한 구조다.

삼성은 엔비디아와 협력해 맞춤형 CPU와 XPU 수요 증가에 대응하며 설계부터 제조까지의 풀스택 파운드리 역량을 제공한다. 단순 위탁생산을 넘어 AI 팩토리의 핵심 구조 설계에 직접 참여하는 첫 사례로 평가된다. 인텔도 엔비디아 인프라 플랫폼에 통합되는 x86 CPU를 생산할 예정이다.

NV링크 퓨전은 엔비디아가 자사 GPU 중심의 폐쇄 생태계를 개방형으로 전환하는 전략의 핵심이다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 5월 대만에서 열린 컴퓨텍스 행사 기조연설에서 이 기술을 처음 공개하며 "AI가 모든 컴퓨팅 플랫폼에 융합되고 있다. NV링크 퓨전은 파트너들이 특화된 AI 인프라를 구축할 수 있도록 생태계를 개방한다"고 강조했다.

엔비디아에 따르면 NV링크 퓨전을 활용하면 기업들은 하드웨어와 엔비디아 플랫폼 조합을 자유롭게 구성할 수 있으며, AI 팩토리들이 모델 학습과 에이전트형 AI 추론과 같은 고부하 작업을 빠르게 처리할 수 있다.. 현재 엔비디아의 NV링크 퓨전 생태계에는 미디어텍과 마벨, 아스테라 랩스, 시높시스, 케이던스 등 커스텀 실리콘(맞춤형 칩) 설계사, CPU 및 설계자산(IP) 파트너들이 포함돼 있다.





