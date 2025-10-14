의료진 10여명 영입… 세종충남대학교병원, 진료역량 강화 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안정적인 '체계 구축'

세종충남대학교병원 전경. /사진= 대외협력홍보팀 제공

AD

세종시 유일의 상급종합병원인 세종 충남대학교병원이 최근 9개 진료과 의료진을 추가 영입해 진료역량 강화를 통한 안정적인 진료체계를 구축했다.

14일 병원 측에 따르면 지난달 1일 제4대 병원장에 임명된 심장내과 박재형 교수가 최근 대전 충남대학교병원에서 진료를 마무리한 뒤 오는 16일부터 진료를 시작한다.

박 교수는 심초음파, 심장판막질환, 심부전, 심낭질환, 대동맥질환, 폐동맥고혈압, 폐고혈압, 일반 심장질환이 전문 진료 분야이며 한국심초음파학회, 대한심부전학회, 대한심장학회 등 관련 학회에서 잇따라 우수 논문상을 받는 등 진료와 연구에서 다양한 성과를 내고 있다.

혈액종양내과 백승우 교수는 빈혈, 혈액암, 고형암, 혈소판 감소증을 전문으로 진료하며 중환자의학과에는 김경호 교수가 영입돼 중환자 진료를 담당하고 있다.

또 신경과에는 박상민 교수와 김유석 교수가 영입돼 각각 파킨슨병, 떨림, 이상운동질환, 치매, 어지럼증과 뇌졸중, 뇌혈관 협착, 경동맥 협착, 뇌 혈류 초음파, 두통을 전문으로 진료한다.

응급의학과는 정준영 교수, 조성욱 교수, 최현수 교수 등 3명이 추가로 영입돼 지역민의 응급의료 불안 해소에 힘을 보태고 있다.

피부과 윤상호 교수는 건선, 아토피피부염, 피부암, 접촉성피부염, 결절성 양진, 노인성 소양증, 두드러기, 백반증, 여드름이 전문 진료 분야이며, 치과 설가영 교수는 임플란트, 사랑니 발치, 구강악안면외상, 구강낭종 및 종양을 전문으로 진료한다.

소아청소년과는 소아 응급의학이 전문 진료 분야인 황은하 교수와 남상정 교수가 영입돼 소아 전문 응급의료센터에서 진료를 시행하고 있으며, 정형외과에는 김동환 전임의가 요추디스크, 경추디스크, 척추협착증, 척추변형, 척추통증을 전문으로 진료하고 있다.





AD

전문 진료 분야별로 의료진을 추가 영입함에 따라 병원은 진료역량 강화뿐 아니라 지역민의 의료 불균형 해소를 위한 필수·공공의료 자원 확충 방안도 적극적으로 마련해 나간다는 계획이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>