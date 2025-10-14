카카오뱅크, 중·저신용 대출 누적 15조원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오뱅크가 중·저신용자에게 누적 15조원 규모의 신용대출을 공급했다고 14일 밝혔다.

카카오뱅크는 2017년 7월 출범 이후 올해 9월까지 약 8년간 자체 신용 기반의 신용대출을 제공했다. 올해 상반기에만 중·저신용 대출 1조2000억원을 공급했다.

지난 2분기 기준 카카오뱅크의 중·저신용 대출 잔액 비중은 33.1%로, 신규 취급 기준으로는 49.4%를 기록해 목표치인 30%를 넘겼다. 카카오뱅크의 2분기 총 여신 연체율은 0.52%를 기록했다.

카카오뱅크에 따르면 올해 상반기 중신용 대출을 받은 고객의 56%가 대출 실행 후 1개월 내 신용점수 상승을 경험했다. 평균 46점이 올랐으며 가장 큰 폭으로 점수가 오른 고객은 682점에서 982점으로 300점이 높아졌다.

중신용 대출을 받을 당시 저축은행·캐피탈·카드사 등 비은행업권 대출을 보유했던 고객 3명 중 1명(34%)은 한 달 뒤 비은행업권 대출 잔액이 줄어든 것으로 분석됐다. 비은행업권 대출 잔액은 평균 440만 원 감소하고 신용점수는 평균 35점이 올라 신용도가 개선됐다.





카카오뱅크 관계자는 "앞으로도 경쟁력 있는 금리와 리스크 관리 역량을 바탕으로 포용금융 실천에 앞장서겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

