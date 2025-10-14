BC카드, K-콘텐츠 글로벌 확산 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마스터카드·헤베츠 등과 협업

무신사 판매…관광박람회 참여

BC카드는 K-콘텐츠 글로벌 마케팅 강화를 위해 마스터카드, 헤베츠(HEVETS), 무신사 등과 협업한다고 14일 밝혔다.

BC카드는 마스터카드 등과 함께 K-콘텐츠 마케팅 협업을 한다고 발표했다. BC카드

'K-콘텐츠 글로벌 확산 전략 수립·지원' 'K-관광 혁신 전담팀 출범' 등 정부 정책에 발맞춰 K-콘텐츠 글로벌 확산을 지원하기 위해 협업하게 됐다고 BC카드는 설명했다.

양사는 K-콘텐츠 관련 굿즈를 제작·판매할 예정이다. 의류와 소품 등 한국 특유의 문화적 감성을 담은 굿즈는 한정판으로 제작한다.

토종 청바지 브랜드 NIX, 스톰 등을 론칭한 홍선표 디자이너의 브랜드인 헤베츠와 함께 기획했다.

굿즈는 무신사, 크림(KREAM) 등 국내 주요 온라인 매장에서 판매한다. 오는 20일까지 헤베츠 브랜드가 입점한 텐잇츠 등 오프라인 매장에서 팝업 스토어를 차린다. BC 마스터카드로 결제한 고객에게는 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

팝업스토어 종료 후에도 굿즈를 헤베츠 온라인스토어, 무신사, 크림 및 텐잇츠 매장에서 판매한다.

다음 달 21~23일 개최할 예정인 '한국관광공사 주관 2025 대한민국 관광기념품 박람회'에도 참여해 현장에서 전시·판매할 예정이다. 박람회에는 120여개 업체와 국내외 바이어가 참가할 예정이다.





정철 BC카드 상무는 "이번 협업은 BC카드 글로벌 네트워크와 마스터카드 브랜드파워를 결합한 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 다양한 글로벌 마케팅 활동을 해 한국 문화가 세계에서 더 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

