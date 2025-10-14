'카약 타고 입도후 노지 캠핑' 관광공사 무인도 캠핑 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17~19일 전남 해남 무인도 '닭섬'에서

한국관광공사는 오는 17일부터 19일까지 전라남도 해남 오시아노 관광단지 내 무인도 '닭섬'에서 무인도 오프그리드(Off-Grid) 캠핑 이벤트 참가자를 모집한다고 밝혔다.

참가자들은 카약을 타고 입도한 뒤 직접 장비를 메고 이동하는 '백패킹', 야생 속 생존 기술을 배우는 '부시크래프트', 전기·수도 등 외부의 에너지 공급 없이 생활하는 '오프그리드 캠핑' 등을 즐길 수 있다. 특히 밤에는 별빛과 바닷소리만이 어우러진 고요한 무인도의 매력을 만끽하며 자연과 교감할 수 있다.

오시아노 관광단지에 있는 무인도 닭섬은 1992년 관광공사가 단지 개발을 시작한 이래 단 한 번도 대중에 공개된 적 없던 곳이다. 닭섬은 원시적 자연환경을 그대로 간직하고 있어 최근 캠핑 애호가들 사이에서 주목받고 있는 '불편함을 즐기는 노지 캠핑'을 체험할 수 있는 최적의 장소다.

무인도 캠핑 이벤트와 관련한 자세한 내용은 '2025 전남 캠핑관광박람회' 누리집에서 확인할 수 있다.

관광공사 이상훈 지역관광개발팀장은 "이번 이벤트를 통해 무인도에서만 누릴 수 있는 독특한 체험으로 캠핑의 본질을 느낄 수 있을 것"이라며 "관광공사는 앞으로도 오시아노에서만 경험할 수 있는 체험형 프로그램 등을 선보여 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.





같은 기간 오시아노 관광단지에서는 '2025 전남 캠핑관광박람회'가 개최된다. 국내 최대 규모 캠핑 박람회로, 아름다운 자연경관에서 펼쳐지는 다양한 캠핑 프로그램을 만나볼 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

