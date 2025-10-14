광진구, ‘청년 자취생활 꿀팁’ 온라인 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년소통 현장 구청장실도 운영

서울 광진구(구청장 김경호)가 오는 15일부터 24일까지 청년 대상 온라인 이벤트 ‘광진청년, 자취 꿀팁을 부탁해’를 개최한다. 이번 행사는 청년들의 삶에서 나온 현실적 정책수요를 파악하고 구와의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

참여 대상은 19세부터 39세 사이 청년으로, 자취 생활 중 유용했던 꿀팁과 필수템을 공유하면 된다. 돈 관리 및 절약 방법, 방 구하기 요령, 청소·요리 노하우, 생활용품 추천 등 자취생활 전반의 아이디어를 광진구 청년포털 게시판에 올리면 된다.

이벤트 참여자 중 15명을 선정해 다음 달 6일 화양생활지원센터에서 열리는 ‘청년소통 현장 구청장실’에 초청한다. 구는 이날 청년정책 정보를 제공하고 생활불편 및 건의사항을 청취할 예정이다. 참가자에게는 2만원 상당의 선물도 준다. 자세한 내용은 광진구청 일자리청년과(02-450-7067)로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “평소에 불편한 점이나 건의사항이 있으면 언제든지 말씀해 주시길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 행복한 미래를 위해 실질적인 도움이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.





한편, 광진구는 어학자격시험 응시료 지원, 청년창업이룸터 운영, 청년문화생활바우처, 청년월세 지원사업 등 청년 맞춤형 정책을 통해 3년 연속 청년친화헌정대상 소통대상을 수상했다.





