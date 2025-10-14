노벨경제학상 하윗의 조언…"韓 고령화 해법은 국경 넘는 개방성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 노벨경제학상 수상 피터 하윗 간담회

韓에 "반독점 정책으로 혁신 역동성 되살려야"

AI는 전기·증기기관 잇는 범용기술…지금은 대재편기

美 보호무역에 "새 교역 파트너 찾아라" 조언

"한국 고령화 문제 해결의 핵심은 외부 아이디어를 받아들이는 개방성입니다. 새로운 아이디어와 혁신의 유입이 제한되지 않도록 열려 있어야 합니다".

2025년 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 교수는 13일(현지시간) 수상 발표 직후 열린 기자간담회에서 한국 등 고령화 국가의 혁신 한계에 대한 국내 취재진의 질문에 이같이 답했다.

그는 "혁신은 일반적으로 젊은 세대에서 더 활발히 일어나는 경향이 있어 고령화가 전반적으로 혁신에 불리할 수 있다"면서도 "한 나라의 모든 아이디어가 반드시 자국 내에서만 나오는 것은 아니다. 아이디어는 국경을 넘어 흐를 수 있으며, 학계도 그 중요한 통로가 될 수 있다"고 말했다. 하윗 교수의 발언은 해외 기술·연구 인력, 이민 등 국제적 개방성을 통해 혁신 동력을 확보할 수 있다는 뜻으로 해석된다.

제조업과 대기업 중심의 성장 구조를 갖춘 한국 경제의 혁신 방안에 대해서는 "강력한 반독점 정책이 매우 중요하다"고 강조했다.

그는 미국도 일부 산업에서 독점적 권력이 커져 혁신을 제약하고 있다고 보면 "조지프 슘페터는 과거 독점이 혁신의 동기라고 주장했지만, 우리의 연구는 경쟁으로부터의 탈출이 더 강한 혁신 유인임을 보여줬다"고 설명했다. 이어 "경쟁이 치열할수록 기존의 시장 선도 기업은 혁신을 지속하고 경쟁에서 앞서 나가려는 더 큰 유인이 생긴다"면서 "한국처럼 성공한 나라가 앞으로도 혁신을 이어가고자 할 때 초점을 맞춰야 할 부분"이라고 덧붙였다.

하윗 교수는 또 "새로운 기술은 기존 질서를 뒤흔드는 외부 혁신가에 의해 등장하지만, 그들이 성공하면 곧 새로운 기득권이 된다"며 "제도는 이런 세대교체를 막지 않도록 설계돼야 한다"고 강조했다.

그는 최근 인공지능(AI) 산업에 대해 "전기, 증기기관차, 20세기 정보기술(IT) 혁명을 잇는 또 하나의 범용기술이 될 수 있다"고 전망했다. 다만 현재는 누가 주도권을 잡을지, 창조적 파괴의 효과가 어디로 향할지 불투명한 '대재편의 시기(big shakeout period)'에 놓여 있다고 진단했다.

하윗 교수는 AI가 엄청난 잠재력과 가능성을 지닌 기술이지만 동시에 많은 일자리를 대체하거나 파괴할 위험이 있다고 보면서 "이 충돌은 규제를 통해 해결할 수밖에 없다. 규제가 없는 시장에서의 사적 유인만으로는 이 갈등을 사회에 가장 최선인 방식으로 해결하기 어렵다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 보호무역주의 강화가 창조적 파괴에 미치는 영향에 대해서도 우려를 나타냈다.

하윗 교수는 "무역의 개방성을 유지하는 것이 중요하다"며 "무역이 경제 성장에 미치는 영향은 다양하지만 무역 환경이 극단적으로 변화(제한)된다면 가장 큰 문제는 시장 규모 축소로 나타난다"고 지적했다. 이어 "대규 무역 전쟁이나 관세 인상, 교역 제한 조치로 시장이 위축되고, 각국이 국경 장벽 비용 증가로 자국 내에서만 거래하게 되면 새 상품을 개발·판매하기 위한 연구개발(R&D) 투자자들의 접근 가능한 시장이 줄어들고 혁신의 유인 역시 약화된다"며 "무역 전쟁에 휘말리지 않고 교역 상대를 다양화해 시장을 개방적으로 유지하는 것이 중요하다"고 강조했다.

특히 한국처럼 수출 의존도가 큰 국가의 경우 "활발한 교역을 통해 다른 나라의 기술을 더 많이 배울 수 있다"며 "주요 교역국 중 일부가 무역을 줄이려 한다면 다른 교역 파트너를 찾아야 한다. 세계에는 (무역에서) 후퇴하는 나라 외에도 수많은 다른 교역국들이 존재한다"고 강조했다.





이날 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 올해 노벨 경제학상 수상자로 조엘 모키어 미국 노스웨스턴대 경제학과 교수·필리프 아기옹 런던정경대 경제학과 교수·하윗 미국 브라운대 사회학과 교수를 선정했다. 하윗 교수는 기술 혁신으로 말미암은 '창조적 파괴'가 경제성장을 이끈다는 슘페터의 이론을 1992년 노벨경제학상 공동 수상자인 아기옹 교수와 함께 수학적 모델로 정립했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

