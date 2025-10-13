구미교육지원청…'청렴 계약교실' 운영실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정하고 투명한 계약 문화 확산 앞장

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 13일 구미교육지원청 신청사 1층 다목적 강당에서 관내 학교 계약업무 담당자를 대상으로 '2025년 구미교육지원청 청렴 계약 교실' 연수를 실시했다.

AD

이번 연수는 학교 현장에서 이루어지는 계약업무의 투명성과 공정성을 높이고, 담당자의 전문성을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 올해는 사립학교 계약담당자까지 대상을 확대했으며, 작년에 이어 '예산회계실무' 카페 운영자인 조양제 강사를 초빙해 학교 계약 실무에 필요한 내실 있는 내용으로 강의를 진행했다.

구미교육지원청은 이번 청렴 계약 교실을 통해 계약담당자들이 실무 과정에서 발생할 수 있는 부정·부패 요소를 사전에 차단하고, 청렴한 업무 문화를 정착하는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.





AD

민병도 교육장은 "청렴은 교육의 기본이며, 작은 계약 하나에도 투명성과 공정성이 지켜져야 한다"며 "앞으로도 현장과 함께하는 청렴 교육을 지속해서 추진해 신뢰받는 구미교육을 실현하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>