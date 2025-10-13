일신바이오, 90억 규모 초저온냉동고 공급 계약 체결

일신바이오는 90억원 규모의 초저온냉동고 공급 계약을 체결했다고 13일 공시했다.

계약 상대방은 일동바이오사이언스로, 계약기간은 이날부터 오는 12월 31일까지다.





AD

이번 계약 금액은 매출액의 8.32%에 해당한다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>