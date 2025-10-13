'동물학대 꼼짝마'…경기도, 수의법의학센터 8월부터 운영

경기도가 동물 학대 의심 사건에 대한 과학적이고 체계적인 진단을 위해 전국 최초로 동물위생시험소 내 수의법의검사를 전담하는 '수의법의학센터'를 신설해 운영 중이다.
수의법의검사는 동물의 사망 원인을 과학적으로 규명할 수 있는 체계적인 검사 시스템으로 경찰 등 수사기관의 의뢰가 있을 경우 진행한다. 수의법의학센터는 지난 8월 경기도 조직개편에 따른 것으로 자치단체 가운데는 처음이다.
앞서 경기도는 지난 7월부터 '수의법의검사'를 시작하고 경찰 등 수사기관의 의뢰에 따라 동물 사체에 대한 부검, 병원체 검사, 조직병리검사, 약독물 검사를 통해 사망 원인을 과학적으로 규명해왔다.
특히 경기도는 동물학대 근절과 동물복지 증진을 위해 동물 사체 부검을 전담할 수 있는 전문조직이 필요하다고 판단해 수의법의학센터를 신설했다고 설명했다.
수의법의학센터는 팀장과 팀원 등 총 3명으로 구성되며, 경기도동물위생시험소에서 운영된다. 수의법의검사 시행을 위해 부검실, 실험실, 영상진단장비 등 진단 인프라를 구축하여 효율적인 검사가 가능하도록 했다.
또한 검사역량 강화를 위해 농림축산검역본부가 주관하는 '수의법의검사 전문 교육과정'을 이수했으며, 독극물 등 약물 중독에 대한 정밀검사는 농림축산검역본부에 의뢰해 검사 결과의 신뢰성을 한층 높이고 있다.
신병호 경기도동물위생시험소장은 "7월 수의법의검사를 시작한 후 총 11건의 의뢰를 받아 검사를 진행했다"면서 "수의법의학센터 신설을 계기로 동물복지 정책을 더욱 강화하고, 동물 학대 없는 경기도가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>