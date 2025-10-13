'기발하네' 외신도 놀랐다…밤만 되면 나타난다는 'K경찰' 홀로그램

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설치 후 범죄율 22% 감소

英 BBC·美 NBC 등 주요 외신 주목

서울 중구 저동 3공원에 위치한 홀로그램 경찰. 서울 중부경찰서

AD

서울 중구의 한 공원에 설치된 홀로그램 경찰 안내 시스템이 해외 주요 언론의 주목을 받고 있다. 야간 범죄 우려가 높은 지역에 치안을 강화할 수 있는 현실적 대안이라는 점에서다.

지난 10일 영국 BBC는 '한국이 범죄를 예방하기 위해 홀로그램 경찰을 활용하는 방법'이라는 제목의 취재 영상을 게재했다. 지난해 10월부터 서울 중부경찰서가 저동 3공원에 설치한 홀로그램 경찰이 주인공이다.

취재진은 직접 공원을 방문해 홀로그램 경찰의 모습을 확인했다. 기자와 마주한 홀로그램 경찰은 "이 지역은 지능형 폐쇄회로(CCTV)가 설치돼 있습니다. 폭력 등 긴급상황 발생 시 경찰이 실시간으로 대응합니다"라는 음성 멘트를 반복 안내했다.

BBC는 이 기술이 적용된 장소가 유흥시설이 밀집해 야간 범죄 우려가 높은 지역임을 지적하며, 기술을 활용한 치안 강화 시도가 현실적인 대안이 될 수 있다고 평가했다. 경찰도 홀로그램 설치 이후 해당 지역의 범죄율이 22% 감소했다며 시민들에게 심리적 안정감을 제공하고, 무질서한 행위를 억제하는 효과가 있다고 전했다.





AD

또 미국 NBC, 독일 DW 등 주요 외신들도 자사 유튜브 채널을 통해 관련 영상을 소개하면서 한국의 이례적인 치안 기술 도입 사례에 주목했다. 이에 해외 누리꾼들은 "이게 미래 기술이다", "미국에서도 곧 볼 수 있을 것 같다", "귀신인 줄 알았더니 경찰이라니, 효과 확실하겠다" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>