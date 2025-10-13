TIGER 미국S&P500 ETF, 국내 ETF 역사상 최초 순자산 10조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500 ETF'가 국내 ETF 역사상 처음으로 순자산 10조원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 10일 종가 기준 TIGER 미국S&P500 ETF 순자산은 10조918억원이다. 2020년 8월 7일 상장한 이후 약 5년 만에 이룬 성과다. 꾸준한 자금 유입과 장기 투자자들의 신뢰 속에 10조원 규모의 '국민 ETF'로 성장했다.

2003년 국내 ETF 시장 개설 이래 단일 ETF 순자산이 10조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. TIGER 미국S&P500 ETF는 '해외주식형 ETF 최초 국내 전체 ETF 순자산 1위', '아시아 최대 규모 S&P500 지수 ETF' 등 의미 있는 성과를 만들어 내며 국내 ETF 시장의 성장을 견인했다. 미국 대표지수 ETF가 최초의 10조원 ETF에 등극하며 ETF를 통한 글로벌 투자 문화가 완전히 정착한 것으로 보인다.

10조원 돌파는 단순한 규모 확대를 넘어 TIGER 미국S&P500 ETF가 미국 시장의 성장과 함께 투자자의 자산을 키우는 동반자로 자리매김했다는 의미가 크다. 최근 미국 주식시장은 AI를 중심으로 한 대형 기술주의 견조한 실적과 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 맞물리며 S&P500 지수가 연이어 사상 최고치를 경신하는 강세를 이어가고 있다. TIGER 미국S&P500 ETF는 지난해 11월 5조원을 돌파한 이후 불과 11개월 만에 약 두 배 규모로 성장했다.

'한국인이 가장 사랑하는 ETF'로서의 입지도 더욱 공고해지고 있다. 10일 기준 TIGER 미국S&P500 ETF 연초 이후 개인 누적 순매수 규모는 약 1조7800억원에 달한다. 국내 상장한 ETF 가운데 1위를 차지하고 있다. '2024년 연간 개인 순매수 1위'에 이어 올해도 개인 투자자들의 압도적인 선택으로 장기 투자 수단으로의 위상을 한층 강화하고 있다.





AD

미래에셋자산운용 ETF운용부문 김남기 대표는 "TIGER 미국S&P500 ETF의 순자산 10조원 돌파는 상장 이후 꾸준한 투자자들의 신뢰를 받아온 그 믿음의 결과물이라고 생각한다"고 설명했다. 이어 "앞으로도 '국민 ETF', '아시아 최대 S&P500 ETF'라는 타이틀에 걸맞게 더욱 경쟁력 있는 ETF로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>