카카오 정신아 "계열사 99개→80여개로…AI로 맞춤형 카톡 서비스"

AI와 카톡 결합…새로운 성장 모멘텀 추진

채팅탭서 챗GPT 쓰고, 프라이버시 챙겨

"전사적 비용 효율화…미래 성장에 집중"

문어발 경영으로 비판을 받았던 카카오가 그룹 계열사 수를 두 자릿수로 대폭 줄였다. 정신아 카카오 대표는 13일 주주서한을 통해 현재 카카오 그룹의 계열사가 99개이며 연말까지 80여개 수준으로 축소할 계획임을 밝혔다.

정신아 카카오 대표

정 대표는 그동안 지속적으로 거버넌스 효율화를 추진해왔다. 그가 2023년 9월 CA협의체 사업총괄로 취임했을 당시 카카오 계열사는 142개, 대표 선임 시점인 지난해 3월에는 132개, 현재는 99개까지 줄였다. 2년 만에 계열사의 30%를 감축했다. 이는 인공지능(AI) 시대 핵심 사업에 집중하기 위한 전략적 방향성과 함께 사회적 신뢰를 회복하려는 노력의 산물이다.

핵심 사업에 집중하기 위한 재무 체질 개선도 이뤄지고 있다. 카카오의 올해 2분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 39% 증가한 1859억원으로, 분기 기준 역대 최대치를 달성했다. 톡 비즈니스의 견고한 성장과 계열사의 이익 개선 등으로 재무적 기반을 다졌다.

현재 카카오는 AI와 카카오톡의 결합을 통한 새로운 성장 모멘텀 실현에 박차를 가하고 있다. 5000만 사용자 모두가 카카오톡을 통해 AI를 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 개개인의 필요와 취향에 맞춰진 서비스를 선보일 예정이다.

이달 말 출시되는 오픈AI와의 공동 프로덕트인 '챗지피티 포 카카오(ChatGPT for Kakao)'는 별도의 애플리케이션 설치 없이 카카오톡 채팅탭에서 바로 챗GPT를 사용할 수 있다.

챗GPT 개발사 오픈AI 창업자인 샘 올트먼 최고경영자(CEO)와 정신아 카카오 대표가 지난 2월 열린 '카카오 미디어데이'에서 악수하고 있다. 강진형 기자

온디바이스AI '카나나 인 카카오톡(kanana in KakaoTalk)'도 출시를 앞두고 있다. 자체 경량 모델 '카나나 나노'를 활용해 스마트폰 안에서만 작동하며, 사용자 프라이버시를 최우선으로 고려해 안전하게 서비스를 이용할 수 있는 것이 특징이다. 이와 함께 지난 8월 공개한 MCP와 에이전틱 AI플랫폼을 통해 외부 서비스를 에이전트로 연결하는 AI 생태계 확장에도 속도를 내고 있다.

카카오는 청소년 대상 AI교육 프로그램을 신설하고, 국내 4대 과학기술원과 협력해 향후 5년간 500억원을 투자해 AI 인재 육성 및 연구?창업 지원에도 적극 나설 예정이다. 또한 소상공인을 위한 통합지원 TF를 신설해 단계별 맞춤 지원을 제공하는 등 파트너와의 상생을 강화한다는 방침이다.





정 대표는 "카카오는 지난 1년 반 동안 그룹 지배구조를 속도감 있게 개편하고 전사적인 비용 효율화를 동시에 진행해 미래 성장에 집중할 수 있는 재무 구조를 마련했다"며 "올 하반기부터는 AI와 카카오톡의 결합을 통한 일상 혁신을 본격적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

