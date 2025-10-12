양평공무원 사망 공방전 가열…野 "특검을 특검해야" vs 與 "꼼수"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송언석 "증인에 왜곡 강요…조작 수사 시도"

박수현 "특검 흔들기 멈추고 수사 협조해야"

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 조사를 받은 경기 양평군 공무원이 사망한 사안을 두고 여야 간 공방전에 불이 붙었다.

송언석 국민의힘 원내대표는 12일 국회에서 기자간담회를 열고 양평군 공무원 사망과 관련해 '민중기 특검 폭력수사 특검법(가칭)'을 발의하겠다고 밝혔다.

송 원내대표는 "여당의 일방 강행 통과로 탄생한 괴물 특검이 국가의 보호를 받아야 할 국민에게 오히려 합법적인 폭력을 가하고 결과적으로 죽음에 이르도록 했다"면서 "특검 강압 수사에 추가로 희생되는 무고한 시민이 없도록 특검의 반인권적 폭력 수사 의혹을 수사해 진실을 명명백백히 밝혀야 한다"고 주장했다.

고인이 남긴 자필 메모와 관련해 "결론을 정해놓고 증언을 꿰맞추는 수사로 고인에게 왜곡된 진술을 강요한 사실이 보인다"며 "이는 한마디로 극악무도한 폭력 수사, 조작 수사 기도이자 조작 기소 시도"라고 목소리를 높였다.

또 "누구보다 국민 인권 보호에 앞장서 온 우원식 국회의장과 민주당도 고인의 억울함을 풀기 위한 이 특검법에 동의해주리라 믿는다"며 "여당 원내대표는 가능한 한 이른 시일에 본회의를 소집해 특검법을 처리해주길 바란다. 민주당이 오는 15일 진심으로 본회의를 열어 법안을 처리하려 한다면 그전에 특검에 대한 특검법을 어떻게 할지부터 합의하는 게 순서"라고 요구했다.

국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들도 이날 국회에서 기자회견을 열어 "(민중기 특검 관계자들을) 국정감사 증인으로 추가 신청했다"며 "민중기 특검에 의한 공무원 살인 사건의 과정에서 수사 절차의 위법을 국감에서 반드시 진실을 밝혀내겠다"고 말했다.

김선교 국민의힘 의원이 김건희 여사 관련 의혹들을 수사 중인 민중기 특별검사팀에 출석해 조사받고 사망한 경기 양평군 공무원 A씨가 생전 남긴 것이라며 사회관계망서비스(SNS)에 메모를 공개했다. / 김선교 의원 페이스북 연합뉴스

민주당은 민중기 특검팀을 향한 국민의힘의 공세에 대해 '자신들의 죄를 피하려는 꼼수'라고 비판했다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 진행한 기자간담회에서 "국민의힘은 고인과 유가족에 대한 최소한의 인간적 예의를 먼저 지키길 바란다. 존엄한 한 사람의 죽음 앞에 경건한 예의와 애도를 표하는 것이 사람의 도리"라며 "국민의힘은 특검 흔들기를 멈추고 수사에 협조하라"고 지적했다.

문대림 대변인도 논평을 내고 "고통스러운 비극 앞에서 필요한 것은 정치가 아니라 인간적인 애도와 성찰"이라며 "고인을 특검 비난의 소재로 삼고, 그 죽음을 정치적 논리의 도구로 이용하는 것은 명백한 고인에 대한 모독"이라고 강조했다.





그러면서 "고인의 죽음은 철저한 진상규명과 재발 방지를 위한 사회적 성찰의 계기로 삼아야 할 사안임에도 국민의힘은 특검 무력화의 근거로 삼으려 하고 있다"며 "국민의힘은 즉각 고인을 정치 공방의 소재로 삼는 행태를 멈춰야 한다"고 했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

