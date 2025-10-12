다양한 캐릭터 한자리에… 롯데百 부산본점, 인기 캐릭터 굿즈샵 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데백화점 부산본점은 오는 11월 30일까지 5층에 캐릭터 굿즈샵 팝업스토어를 운영한다.





산리오, 잔망루피, 스누피 등 인기 캐릭터 상품을 한자리에서 만나볼 수 있으며 인형, 문구, 생활소품, 패션아이템 등 다양한 굿즈를 선보인다.

캐릭터 굿즈샵 팝업스토어. 롯데백화점 부산본점 제공

