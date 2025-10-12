롯데백화점, '황금연휴'에 외국인 매출 40% 늘어

롯데百 본점, 중국인 고객 매출 45% ↑
롯데타운 잠실, 외국인 매출 40% ↑
"외국인 멤버십 프로그램 도입 예정"
롯데백화점은 지난 1일부터 9일까지 이어진 황금연휴 기간 외국인 고객 매출이 전년 동기 대비 40% 신장한 것으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 최근 무비자 입국이 재개된 중국 단체 관광객을 중심으로 매출 상승을 견인한 것으로 분석된다.
명동 상권 핵심에 위치한 롯데백화점 본점은 '유커 효과'를 톡톡히 누렸다. 중국인 고객 매출은 전년 동기 대비 45% 늘어났고, 본점 9층 K-패션 전문관 '키네틱 그라운드'에서는 황금연휴 기간 외국인 고객 매출 비중이 80%까지 확대됐다.
이 기간 외국인 고객을 대상으로 진행한 롯데상품권 증정 프로모션 효과로, 럭셔리 상품군에서의 외국인 고객 매출은 절반 이상 늘어났다. 이 중 중국인 고객 매출은 90% 급증한 것으로 나타났다.
성수 상권과 함께 서울 관광의 '동쪽 벨트'를 형성하고 있는 롯데타운 잠실 역시 외국인 매출이 40% 증가했다. 기간 중 방문이 많았던 외국인 국적은 미국, 싱가포르, 러시아 순이었다. 달러 대비 원화 약세로 미국 고객의 럭셔리 상품군 구매 매출은 전년 대비 35% 신장했다.
향후 롯데백화점은 외국인 관광객을 위한 혜택과 편의를 높일 예정이다. 관광객 방문이 가장 많은 롯데타운 명동에는 외국인 멤버십 프로그램을 새롭게 도입하고, 외국인 전용 라운지 조성 등 혜택을 개선할 계획이다. 롯데타운 잠실은 주요 여행 플랫폼과 협업해 관광과 쇼핑이 결합한 패키지를 판매할 계획이다.
박상우 롯데백화점 영업전략부문장은 "패션과 다이닝, 명품까지 한곳에서 한국 문화를 다채롭게 즐길 수 있는 백화점은 국내 최고의 '원스팟' 쇼핑 명소로 자리매김하고 있다"며 "이달 말 열리는 경주 APEC 정상회의 기간 방한 외국인을 겨냥한 맞춤형 프로모션을 추가로 진행하는 등 앞으로도 롯데백화점이 외국인 고객들의 필수 쇼핑 관광지로 거듭나기 위해 다양한 콘텐츠를 적극 도입하겠다"고 말했다,
박재현 기자 now@asiae.co.kr
