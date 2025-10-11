"차단 당했다" 폐쇄 논란 커진 일베…"복구 진행해" 소동 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일부터 접속 안 돼…누리꾼들 논란 확산

11일 오후부터 정상화…“일시적인 장애”

극우 성향의 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소(일베)'의 폐쇄설이 하루 만에 해프닝으로 마무리됐다.

일베 측은 이날 오후 공지를 통해 "10월 10일 새벽 비정상적인 유입으로 일시적인 접속 장애가 발생했다"며 "현재 복구 작업을 진행 중이며 일부 환경에서는 이미 접속이 가능하다. 조속히 정상 서비스를 재개하겠다"고 밝혔다.

앞서 일베 사이트는 10일부터 11일 오전까지 접속 불가 상황이 이어지면서, 누리꾼들 사이에서는 "단순히 사이트의 서버 오류 또는 도메인 문제일 것", "각종 불법 자료나 여론 조작에 동원된 자료들을 없애기 위한 것", "정부가 접속을 차단한 것 아니냐"는 갑론을박이 확산했다.

일간베스트 저장소

AD

아울러 구글 검색 결과에서도 사이트가 노출되지 않으면서 논란이 이어졌으나, 이후 낮 12시 기준 접속이 정상화됐다.

일베는 2010년 디시인사이드 게시판에서 독립해 만들어진 커뮤니티다. 초기에는 일반 커뮤니티의 성격을 띠었으나, 이후 정치·사회 이슈를 중심으로 극단적 성향을 드러내며 극우 커뮤니티로 변질했다. 이 과정에서 고인 모독, 지역 비하, 여성 혐오 등 논란성 게시글로 사회적 물의를 빚어왔다.

2018년 2월에는 일베 폐쇄를 촉구하는 청와대 국민청원이 올라와 23만명 이상의 동의를 받기도 했다. 당시 청원인은 "단체로 범죄를 모의하고 고인을 모독하는 페이지는 사라져야 한다"고 지적했다.





AD

이에 김형연 당시 청와대 법무비서관은 "방송통신위원회는 사이트 전체 게시물 중 불법 정보 비율이 70%에 달하면 폐쇄나 접속 차단을 검토한다"며 "대법원 판례도 제작 의도 등을 고려해 폐쇄가 가능하다고 본다"고 밝힌 바 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>