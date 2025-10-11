필리핀서 7.4 강진 뒤 또 6.7 지진…사망자 7명으로 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

필리핀 남부 지역에서 규모 7.4 강진과 규모 6.7 지진이 잇달아 발생해 7명이 사망했다.

11일(현지시간) AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 전날 오전 9시43분께 필리핀 남부에 위치한 민다나오섬 동쪽 해안에서 규모 7.4 강진이 발생한 지 9시간가량 뒤 같은 해안에서 규모 6.7 지진이 재차 발생했다.

현지 화산지진연구소장은 "두 번째는 (여진이 아닌) 별개의 지진으로 '이중 지진'이라고 부른다"며 "두 지진 모두 같은 지역에서 발생했으나 규모와 진앙은 다르다"고 전했다.

필리핀 남부에 위치한 민다나오섬 동쪽 해안에서 규모 7.4 강진과 6.7 지진이 잇달아 발생했다. U.S. Geological Survey 캡처.

AD

화산지진연구소는 첫 번째 지진으로 이미 약해진 구조물이 두 번째 지진으로 무너질 수도 있다고 우려했다.

전날 최초 사망자 수는 2명이었으나 이후 7명으로 증가했다.

진앙 인근인 민다나오섬 다바오 오리엔탈주 마나이 서쪽 산악지대에서 금을 캐던 광부 3명이 지진 후 갱도가 무너지면서 숨졌다.

같은 주 마티에서는 낙하물에 맞은 주민을 포함해 3명이 사망했다. 민다나오섬 남동부에 있는 다바오에서는 잔해에 깔린 1명이 사망했다.





AD

필리핀 기상 당국은 전날 480차례가 넘는 여진이 일어났다고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>