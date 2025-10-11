필리핀서 7.4 강진 뒤 또 6.7 지진…사망자 7명으로 늘어

필리핀 남부 지역에서 규모 7.4 강진과 규모 6.7 지진이 잇달아 발생해 7명이 사망했다.
11일(현지시간) AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 전날 오전 9시43분께 필리핀 남부에 위치한 민다나오섬 동쪽 해안에서 규모 7.4 강진이 발생한 지 9시간가량 뒤 같은 해안에서 규모 6.7 지진이 재차 발생했다.
현지 화산지진연구소장은 "두 번째는 (여진이 아닌) 별개의 지진으로 '이중 지진'이라고 부른다"며 "두 지진 모두 같은 지역에서 발생했으나 규모와 진앙은 다르다"고 전했다.
화산지진연구소는 첫 번째 지진으로 이미 약해진 구조물이 두 번째 지진으로 무너질 수도 있다고 우려했다.
전날 최초 사망자 수는 2명이었으나 이후 7명으로 증가했다.
진앙 인근인 민다나오섬 다바오 오리엔탈주 마나이 서쪽 산악지대에서 금을 캐던 광부 3명이 지진 후 갱도가 무너지면서 숨졌다.
같은 주 마티에서는 낙하물에 맞은 주민을 포함해 3명이 사망했다. 민다나오섬 남동부에 있는 다바오에서는 잔해에 깔린 1명이 사망했다.
필리핀 기상 당국은 전날 480차례가 넘는 여진이 일어났다고 밝혔다.
