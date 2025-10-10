태백문화예술회관, 연극 '아들에게' 공연…독립운동가 현미옥의 삶 조명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제60회 백상예술대상 연극상 수상작

독립운동가 현미옥의 삶 조명

강원도 태백시(시장 이상호)는 태백문화예술회관 10월 기획공연으로 연극 '아들에게(부제: 미옥 앨리스 현)'을 오는 31일 오후 7시 태백문화예술회관 대공연장에서 선보인다고 10일 밝혔다.

연극 '아들에게(부제: 미옥 앨리스 현)' 포스터. 태백시 제공

AD

이번 작품은 (재)예술경영지원센터 '2025년 공연예술 지역 유통지원 사업'에 선정된 공연으로, 제60회 백상예술대상에서 연극상과 연기상을 모두 수상한 작품이다. 연극은 독립운동가 현미옥(앨리스 현)의 삶을 조명하며, 일제강점기부터 분단에 이르는 격변의 시기를 여성의 시선으로 재해석했다.

현미옥은 독립운동가 현순의 딸로, 1903년 미국 하와이에서 태어나 중국과 일본에서 공부한 후, 중국·러시아·미국·일본을 오가며 독립운동을 펼친 인물이다.

극은 함경북도 청진 해안가에서 복면을 쓴 미옥이 즉결심판을 받는 장면에서 시작하며, 그녀를 취재하러 온 기자와의 인터뷰를 통해 특별한 출생과 파란만장한 생애를 따라간다. 개인으로는 어쩔 수 없는 정치적 상황에 휘말리면서도, 여성해방과 독립을 위해 어떠한 길도 마다하지 않았던 미옥의 삶을 재조명한다.

이번 공연에는 배우 우미화를 비롯해 드라마 '응답하라 1988', '폭싹 속았수다'에서 가정부 역으로 출연해 주목받은 남권아 등 실력파 배우들이 참여해 완성도 높은 무대를 선보일 예정이다.

또한, '광복 80주년'을 기념해 독립운동을 펼친 현미옥의 일대기와 공연 제작 과정을 살펴보는 아카이빙 전시를 로비에서 진행한다. 전시는 1900년대 초반의 시대상을 담아, 시민들에게 자주독립의 중요성을 다시금 되새기는 기회를 제공할 예정이다.

관람은 중학생 이상 관람가이며, 전석 1만원(1인 6매 한정)이다. 문화사랑회원은 14일 오전 9시부터 태백문화예술회관 사무실에서 7000원에 현장 예매 가능하며, 일반 예매는 15일 오전 9시부터 NOL인터파크티켓('태백' 검색)과 현장 예매로 진행된다.





AD

한편, 2025년 공연예술 지역 유통지원사업 공모 선정 6개 공연 중 마지막 작품인 발레 '호두까기 인형'은 11월 28일 오후 7시, 태백문화예술회관 대공연장에서 진행될 예정이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>