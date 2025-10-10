가평군, ‘달빛영화제’ 비 예보로 20·21일로 연기

가평군, 음악역1939 잔디마당서
가족과 함께하는 야외 영화제 개최
경기 가평군은 당초 13일, 14일 양일간 예정됐던 '음악역1939 달빛영화제'를 비 예보로 인해 20일과 21일로 일주일 연기해 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 영화제는 음악역1939의 미디어파사드(외벽 영상)를 배경으로 잔디마당에서 진행되며, 가을밤 정취 속에서 군민이 가족과 함께 영화를 즐길 수 있는 야외 문화행사로 마련됐다.
상영작은 △20일 오후 7시 30분 애니메이션 '마당을 나온 암탉'(전체관람가→93분) △21일 오후 7시 30분 영화 '파파로티'(15세 이상 관람가→127분)로, 음악역1939 특유의 감성적인 분위기 속에서 관객들에게 따뜻한 휴식과 여유를 선사할 예정이다.
가평군 관계자는 "추석 연휴 이후 군민들이 가족과 함께 편안히 야외에서 영화를 즐길 수 있는 시간을 마련했다"며 "비 예보로 인해 행사가 연기된 만큼 더 쾌적한 환경에서 모두가 함께 어울리는 열린 영화제가 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
영화 관람은 무료이며 사전 예약 없이 현장에서 선착순으로 입장할 수 있고, 좌석도 선착순으로 배정된다. 행사 관련 소식은 카카오톡 '음악역1939 채널'을 통해 확인할 수 있다.
가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
