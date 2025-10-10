가평군, ‘달빛영화제’ 비 예보로 20·21일로 연기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군, 음악역1939 잔디마당서

가족과 함께하는 야외 영화제 개최

경기 가평군은 당초 13일, 14일 양일간 예정됐던 '음악역1939 달빛영화제'를 비 예보로 인해 20일과 21일로 일주일 연기해 개최한다고 10일 밝혔다.

'음악역1939 달빛영화제' 연기 안내문. 가평군 제공

이번 영화제는 음악역1939의 미디어파사드(외벽 영상)를 배경으로 잔디마당에서 진행되며, 가을밤 정취 속에서 군민이 가족과 함께 영화를 즐길 수 있는 야외 문화행사로 마련됐다.

상영작은 △20일 오후 7시 30분 애니메이션 '마당을 나온 암탉'(전체관람가→93분) △21일 오후 7시 30분 영화 '파파로티'(15세 이상 관람가→127분)로, 음악역1939 특유의 감성적인 분위기 속에서 관객들에게 따뜻한 휴식과 여유를 선사할 예정이다.

가평군 관계자는 "추석 연휴 이후 군민들이 가족과 함께 편안히 야외에서 영화를 즐길 수 있는 시간을 마련했다"며 "비 예보로 인해 행사가 연기된 만큼 더 쾌적한 환경에서 모두가 함께 어울리는 열린 영화제가 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





영화 관람은 무료이며 사전 예약 없이 현장에서 선착순으로 입장할 수 있고, 좌석도 선착순으로 배정된다. 행사 관련 소식은 카카오톡 '음악역1939 채널'을 통해 확인할 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

