셀러 부담금 '0'원 …G마켓, '빅스마일데이' 참여 셀러 모집

JV체제서 처음 선보이는 빅스마일데이

공동 부담 없애, 할인쿠폰 전액 지원

24일까지 참여 셀러 모집

G마켓과 옥션이 10월 24일까지 연중 최대 쇼핑축제 '11월 빅스마일데이'를 함께 할 셀러를 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 빅스마일데이는 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 만든 조인트벤처(JV) 산하에서 진행하는 첫 행사로, 역대 최대 규모의 행사로 선보일 예정이다.

우선, 이번 빅스마일데이는 G마켓이 할인쿠폰 비용을 전액 부담한다. 기존 행사에서 참여 셀러가 공동 부담하던 할인 분담금을 완전히 없앴다. 행사 참여에 따른 비용 부담을 덜고, 상품 경쟁력과 판촉에만 오롯이 집중할 수 있도록 재설계한 것이다.

참여 셀러를 위한 광고비 혜택도 확대한다. '파워클릭 광고', 'AI매출업 매출 성장 지원' 등 광고상품 참여 시 판매예치금의 30%(최대 10만원)를 페이백 해 준다. 여기에 일정 기간 광고 이력이 없는 셀러에게는 최대 30만원의 e머니를 추가 제공한다.

빅스마일데이는 G마켓의 판매관리사이트(ESM PLUS)에 정상 연동된(9월30일 기준) G마켓, 옥션 판매자라면 누구나 신청 가능하며, 참여 기준가 조건을 충족한 상품은 행사에 자동 참여 된다. 신청은 판매관리사이트를 통해 가능하다.

빅스마일데이는 G마켓과 옥션이 매년 5월과 11월 두 차례 진행하는 온라인 최대 규모의 쇼핑 행사다. 대형 브랜드사를 비롯해 온라인 판매를 막 시작하는 중소셀러들의 제품을 최저가 수준으로 선보이면서 매회 역대급 실적을 기록하고 있다. 올해 행사는 오는 11월 1일부터 11일까지 총 11일간 진행할 예정이다.





이민규 G마켓 영업본부 본부장은 "조인트벤처(JV) 산하에서 처음 선보이는 빅스마일데이인 만큼, 그 어느 때보다 셀러와 구매고객의 기대치가 높은 상황"이라며 "참여 셀러와 구매고객 모두 역대급 혜택을 가져갈 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

