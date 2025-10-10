김병기 "김현지, 문제 없었는데 국감 불러야 하나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병기, 김현지 관련 "원칙대로 결정하겠다"

"김현지 관련 개인 의견은 고려할 필요 없어"

김병기 더불어민주당 원내대표는 김현지 대통령실 부속실장의 국정감사 출석 여부와 관련해 "문제가 없었는데 불러야 하느냐"고 반문했다.

연합뉴스

10일 여의도 국회에서 열린 국정감사 증인채택 관련 간담회에서 김 원내대표는 김 부속실장의 국감 출석에 대해 "그 문제가 이상하게 정쟁화되고 있다"며 이렇게 전했다.

김 원내대표는 "(국회 운영위원회) 속기록을 찾아보니 내가 '이날 의결 이후 기관 증인 직위에 있는 사람이 인사이동 등으로 변경되거나, 의결 당시 공석 중인 직위에 신규 임용된 경우 해당 직위에 새로 보임된 사람에 대해 기관 증인 출석 요구하는 것으로 하겠다고 한 바 있다"며 "너무나 당연한 얘기"라고 했다. 김 원내대표는 운영위원회 위원장을 맡고 있다.

그는 "여기에서 벗어나려면 예를 들어 김 실장이 보임될 당시 문제가 있거나 인사 참사 등 본인 관련 업무에 문제가 생겼어야 한다"며 "그런 문제가 없었는데 불러야 하는가"라고 전했다. 그러면서 "그렇다면(김 실장을 불러야 한다면) 인사에 가장 관여를 많이 한 김건희를 불러야 하지 않겠느냐"고 비꼬았다.

김 원내대표는 "오는 15일쯤 운영위를 개최해 증인을 채택할 예정인데 살펴보고 철저히 원칙에 따라 결정하겠다"고 덧붙였다.

또 김 원내대표는 "(김 실장 출석과) 관련해 개인 의견이 나오고 있는데, 이는 고려할 필요가 없다"며 "그분들과 상의한 적도 없고 상의할 필요도 없고, 공식적 의견은 운영위원장 또는 운영위에서 정할 예정"이라고 전했다.





문진석 원내 운영 수석부대표 역시 "기관 증인 문제는 간사 간 합의사항"이라며 "다만 지난번에도 말했지만, 이것이 정쟁의 땔감용으로 사용되는 것은 거부한다는 원칙을 갖고 있다"고 부연했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

