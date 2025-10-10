"일본 갔다가 미친 경험"…'도쿄 갱스터' 도심 쥐에 물려 피 흘린 외국인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도쿄 신주쿠서 관광객 쥐 물림 사고

최근 日 도심서 쥐 출몰 신고 잇따라

최근 일본 도심 곳곳에서 쥐 출몰 신고가 잇따르고 있는 가운데 도쿄 신주쿠 거리를 걷던 한 외국인 관광객이 쥐에 물려 부상을 입었다고 밝혀 충격을 주고 있다.

"도쿄 갱스터가 내 발을 물었다"

일본 도쿄 신주쿠 거리를 걷던 한 해외 관광객이 쥐에 물리는 사고를 당해 부상을 입었다. 인스타그램

지난 9일 두바이 출신 한 여행객은 자신의 인스타그램을 통해 "도쿄 여행 중 겪은 사고"라며 당시 상황을 전했다. 그는 "호텔로 평화롭게 걸어가던 중 갑자기 '찹(chop)' 하는 느낌이 들었다. 아래를 보니 쥐가 내 발을 물어 도로에 피가 흥건했다"며 "도쿄 갱스터(쥐)가 내 하루를 망쳤다"고 말했다.

그가 공개한 영상에는 인파가 몰린 신주쿠 거리 한복판에 쥐가 출몰해 놀란 시민이 발로 걷어차는 모습과 피해자의 발 주변에 피가 번지는 장면이 고스란히 담겼다. 그는 "도쿄가 깨끗하다고는 말할 수 없다"며 "새벽 3시에 쥐에게 물렸다. 좋은 시간을 보내다 이런 사고를 당했다"고 덧붙였다. 이어 "즉시 앰뷸런스를 불러 병원으로 이송됐지만 의료진 대부분이 영어를 못해 의사소통이 어려웠다"며 "응급실 의사가 상처를 보더니 놀란 듯 표정을 지었다. 항생제 처방을 받고 약 한 시간 만에 귀가했다. 정말 미친 경험이었다"고 했다.

영상을 접한 누리꾼들은 "깨끗하기로 유명한 도쿄가 어쩌다 저렇게 됐냐" "도쿄 한복판에서 쥐에 물리다니 끔찍하다" "절대 오픈 슈즈는 신지 말아야겠다" "오버투어리즘 전에는 일본이 가장 깨끗한 나라였는데" "쥐는 위협당하지 않는 한 사람을 물지 않는 걸로 아는데" 등 다양한 반응을 보였다.

최근 도심서 쥐 출몰 급증

일본 도쿄 신주쿠 거리를 걷던 한 해외 관광객이 쥐에 물리는 사고를 당해 부상을 입었다. 인스타그램

일본 언론에 따르면 최근 몇 달 새 도쿄를 비롯한 주요 도심 지역에서 쥐 출몰 신고가 눈에 띄게 늘고 있다. 특히 음식물 쓰레기 증가, 심야 영업 확산, 노상 쓰레기 배출 등 도시 환경 변화가 주요 원인으로 지목된다.





전문가들은 "쥐는 살모넬라균 등 각종 감염병을 옮길 수 있을 뿐 아니라 배관과 전선을 갉아 시설 피해를 초래할 가능성이 크다"며 "먹이와 서식 환경이 갖춰지면 개체 수가 급격히 늘어나는 만큼, 쓰레기를 방치하지 않고 주변을 청결히 유지하는 등 철저한 관리가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.





