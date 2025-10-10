안전한 영덕… 영덕군, 추석 연휴 종합상황실 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 관광지·교통시설 집중 관리

경북 영덕군은 긴 추석 연휴 동안 군민과 귀성객들의 안전과 편의를 위해 종합대책을 수립하고 종합상황실을 운영했다.

영덕군이 정한 특별대책 기간은 지난 3일부터 9일까지로, 이 기간 △종합상황반 △민원반 △물가대책상황반 △환경관리반 △가축방역상황반 △재난재해관리반 △특별수송대책반 △비상진료대책반 △급수대책반 등 9개 분야의 종합상황실을 운영했다.

이에 특별수송대책반은 귀성객과 관광객의 교통편의를 위해 관내 시외·시내버스 여객터미널과 택시부 시설 점검하고, 우회도로 이용 안내와 교통 혼잡을 최소화했다.

또 환경관리반은 연휴 동안 생활 쓰레기 수거 공백을 없도록 했으며, 급수대책반은 상수도 민원을 신속히 처리하는 등 군민 생활 안정에 힘썼다.

이 밖에 응급의료 공백 해소를 위해 보건소 비상진료체계를 유지하고, 관내 영덕아산병원을 비롯한 당직의료기관 6개소와 약국 17개소를 지정·운영해 군민과 귀성객들이 불편을 겪지 않도록 했다.

특히 연휴 동안 운영된 생활민원 기동처리반 '출동! 덕이대장'은 도로 파손, 쓰레기, 급수 등 주민 생활불편 신고에 즉시 출동해 현장에서 신속히 처리함으로써 주민들로부터 큰 호응을 얻었다.

이에 연휴 기간 영덕군 전역에서는 화재·교통사고, 실종자 등이 몇몇 발생했으나, 체계적인 계획과 신속한 초동대응으로 모두 경미한 수준에 그쳤다.





김광열 군수는 "산불 복구 이후 처음 맞이하는 이번 추석 명절을 안전하고 따뜻하게 보낼 수 있도록 전 부서가 합심하고 있다"며 "군민의 불편을 최소화하고 재난 예방 체계를 더욱 강화해 언제나 '안전한 영덕'을 만들어가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

