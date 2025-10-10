영등포구 "현장 목소리 반영해 예산 편성"…18개 동 순회 ‘소통간담회’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 2500명 참여, 생활 밀착형 의견 청취

서울 영등포구(구청장 최호권)는 지난 8월 말부터 10월 초까지 ‘찾아가는 동 소통간담회’를 열고 주민 의견을 폭넓게 수렴했다고 10일 밝혔다. 이번 간담회는 18개 동을 하루에 1개씩 순회하는 방식으로 진행돼 현장 집중도를 높였다.

찾아가는 동 소통간담회에 참석한 최호권 영등포구청장. 영등포구 제공.

이번 간담회는 주민들의 생생한 생활 불편과 건의사항을 직접 듣고, 이를 내년도 예산과 정책에 반영하기 위해 마련된 자리로 총 2500여명의 주민이 참석했다. 올해는 동네를 대표하는 통·반장의 참여를 확대해 주민 생활밀착형 의견이 다양하게 제시됐다.

간담회를 통해 접수된 주요 건의사항 가운데 환풍기 소음, 주택가 가로수 정비, 노후 클린하우스 교체, 흡연 단속 및 금연 표지판 설치 등은 이미 구 차원에서 신속히 개선 조치가 이뤄졌다.

또한 수영장 건립, 보육시설 확충, 경로당 환경개선, 어르신 여가 프로그램 지원, 고시원 안전관리, 여름철 그늘막 확대, 은행나무 낙과수집기 설치, 자투리 공간 정원 조성, 노후 보도블록 교체 등 다양한 주민 제안은 내년도 예산에 반영하거나 단계적으로 추진할 계획이다.

영등포구는 모든 건의사항을 관리카드로 기록해 완료 시까지 체계적으로 관리하고, 처리 과정 및 결과를 간담회 개최 15일 전후로 참석 주민에게 문자메시지(SMS)로 안내해 행정 신뢰도를 높일 방침이다.

한편 구는 주민과의 현장 소통을 강화하기 위해 초·중·고 22개교 대상 ‘학부모 소통간담회’, 18개 아파트 단지 ‘공동주택 입주민 열린간담회’, 주요 재개발·재건축 지역 ‘정비사업 주민 소통간담회’ 등을 지속적으로 운영하고 있다.





최호권 영등포구청장은 “주민 여러분이 생활 현장에서 직접 전해주신 목소리는 구정의 소중한 나침반이 된다”며 “앞으로도 열린 소통 행정을 통해 주민 의견을 적극 반영하고 구민이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

