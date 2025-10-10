LS일렉트릭, 美하니웰과 데이터센터 전력 솔루션·BESS 개발 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

싱가포르 DCWA서 전략적 협력 협약

데이터센터 전력 공급 솔루션 공동 개발

상업·산업용 빌딩시장 겨냥 모듈형 BESS도

LS일렉트릭이 미국의 산업 자동화 솔루션 기업 '하니웰'과 함께 북미 데이터센터 전력 관리 솔루션과 배터리에너지저장장치(BESS) 공동 개발에 나선다.

LS일렉트릭은 지난 8일 싱가포르 마리나베이샌즈 컨벤션센터에서 열린 ‘데이터센터월드 아시아’ 행사 현장에서 하니웰과 ‘전력 관리·분배 및 BESS 공동 개발을 위한 전략적 협력 협약’을 체결했다고 밝혔다. 사진은 김종우 LS일렉트릭 사장(오른쪽)과 빌랄 하무드 하니웰 빌딩자동화 부문 사장(왼쪽)이 협약 체결 후 기념촬영을 하는 모습. LS일렉트릭 제공

LS일렉트릭은 지난 8일 싱가포르 마리나베이샌즈 컨벤션센터에서 열린 '데이터센터월드 아시아'에서 하니웰과 '전력 관리·분배 및 BESS 공동 개발을 위한 전략적 협력 협약'을 체결했다고 10일 밝혔다.

이에 따라 양사는 LS일렉트릭의 전력 인프라·BESS 솔루션과 하니웰의 빌딩 자동화·제어 플랫폼 역량을 결합, 데이터센터와 상업·산업용(C&I) 빌딩을 위한 통합 전력 관리 솔루션을 공동으로 개발하기로 뜻을 모았다.

우선 하니웰의 인공지능(AI) 기반 산업 자동화 플랫폼과 LS일렉트릭의 전력 모니터링 소프트웨어를 통합한 '차세대 전력 관리 시스템'을 개발해 북미 등 글로벌 데이터센터 시장을 공략하기로 했다. 전력 품질을 지능적으로 관리하고 유지보수 시점을 예측하는 기능을 통해 '다운타임(전력이 갑자기 차단돼 시스템이 멈추는 시간)'을 최소화해 데이터센터에 안정적으로 전력을 공급하는 최적화 시스템을 시장에 선보일 계획이다.

미국 상업·산업용 빌딩 시장을 겨냥한 모듈형 BESS도 공동 개발한다. LS일렉트릭의 ESS 개발 역량과 하니웰의 에너지 제어 소프트웨어를 통합해 전력망 데이터와 기상 정보, 리스크 요인을 분석하고 최적의 에너지원과 비용을 예측할 수 있는 ESS 솔루션을 제공하겠다는 계획이다.

현재 데이터센터는 전 세계 전력 생산량의 1~2%를 소비하고 있지만 오는 2030년에는 소비 점유율이 최대 20%까지 늘어날 것으로 전망된다. LS일렉트릭은 이번 협력을 통해 미국을 포함한 글로벌 데이터센터, 빌딩 자동화 시장에서 안정적이고 스마트한 전력 솔루션 공급자로 입지를 강화할 수 있을 것으로 내다봤다.





체결식에는 김종우 LS일렉트릭 사장과 빌랄 하무드 하니웰 빌딩자동화 부문 사장 등 양사 관계자들이 참석했다. 김종우 사장은 "전력 인프라와 ESS 분야에서 축적해온 기술 역량을 기반으로 북미 데이터센터와 C&I 빌딩 시장 공략에 박차를 가하고 있다"며 "미국 하니웰과의 협력을 통해 빅테크(대형 정보기술 기업) 데이터센터와 대형 빌딩 운영자들이 에너지 효율과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 차별화된 솔루션을 제공할 것"이라고 했다. 하무드 사장은 "이번 협력은 LS일렉트릭과의 파트너십을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "양사의 강점을 결합해 글로벌 데이터센터, C&I 시장에 미래 지향이고도 혁신적인 인프라 솔루션을 선보일 것"이라고 화답했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

