한강 노벨문학상 1년…장흥에서 문학의 가을 열린다

보림사 음악제·북캠프·문학상 시상 등 행사

12월 10일 기념행사로 릴레이 마무리

전남 장흥군이 한강 작가의 노벨문학상 선정 1주년을 맞아 오는 이달부터 12월까지 다양한 문학 행사를 연다고 10일 밝혔다. 보림사 음악제, 북캠프, 장흥문학상 시상식 등이 잇따라 열린다.

전남 장흥군청.

지난해 10월 10일 스웨덴 한림원은 한강 작가를 노벨문학상 수상자로 공식 발표했다. 한국 문학이 세계문학사의 중심으로 올라선 역사적인 순간이었다. 장흥군은 당시의 감동과 기쁨을 되새기고, '노벨문학도시' 상징성을 공고히 하기 위해 이번 행사를 마련했다.

문학 릴레이는 오는 18일 '노벨문학도시 보림사 비자림 음악제'로 시작된다. 천년고찰 보림사와 비자림 숲을 배경으로 문학과 음악이 어우러지는 축제가 펼쳐진다. 이어 24일부터 25일까지는 옛 장흥교도소 빠삐용zip에서 전남 중학생 60명과 문학인이 참여하는 북캠프가 열린다.

31일부터 11월 2일까지는 탐진강변과 빠삐용zip에서 '문학 포레스트'와 전남 콘텐츠 페어가 동시에 열린다. 주민과 관광객이 문학·여행·체험 콘텐츠를 함께 즐길 수 있다.

정남진도서관에서는 11월부터 한 달간 한강 작가 책읽기 캠페인을 진행한다. 참가자들은 한강의 작품을 읽고 감상을 나누며 문학의 가치를 되새긴다.





마지막으로 12월 10일에는 노벨문학상 수상 1주년 기념 행사가 열린다.





