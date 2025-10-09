3분기 상장사 전체 시총 331조 증가…삼성전자·SK하이닉스 견인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기업분석전문 '한국CXO연구소' 분석

전체 시총은 늘었지만 개별로는 희비 엇갈려

41.8%는 시총 증가…53.5%는 감소

1조 이상 증가한 기업은 삼성 등 52곳

올해 3분기 상장사 전체 시가총액은 약 331조원 늘었지만 개별 종목으로 보면 절반 이상은 시총이 줄어든 것으로 나타났다.

서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 강진형 기자

9일 기업분석전문업체 '한국CXO연구소'가 코스피·코스닥·코넥스에 상장한 주식 종목 2765개(우선주 제외)를 대상으로 올해 6월 말 대비 9월 말의 시총 변동 현황을 분석한 결과 이같이 확인됐다.

올해 9월 말 국내 시총 규모는 3187조원으로, 6월 말(2856조원)보다 331조원(11.6%)가량 증가했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대장주들의 상승에 힘입어 국내 주식시장의 외형이 커졌다.

하지만 개별 종목별로는 희비가 엇갈렸다. 조사 대상 종목 중 1156개(41.8%)는 시총이 증가했으나 절반 이상인 1478개(53.5%)는 줄었다. 131곳(4.7%)은 시총 증감에 변동이 없거나 신규 상장했다.

3분기에 시총이 1조원 넘게 증가한 기업은 52곳이었다. 삼성전자 시총이 353조9943억원에서 496조6576억원으로 142조6632억원이나 늘었고 SK하이닉스가 40조4041억원 증가했다. 또 한화에어로스페이스(16조9735억원↑), LG에너지솔루션(11조8170억원↑), 한화오션(9조4681억원↑), HD현대중공업(7조6788억원↑), 삼성생명(5조8400억원↑) 등의 증가 폭이 컸다.

반면 두산에너빌리티(3조6511억원↓), 크래프톤(3조3402억원↓), 카카오페이(3조616억원↓), 카카오뱅크(2조9811억원↓), 현대건설(2조6836억원↓), HMM(2조5113억원↓), 한국전력(2조863억원↓)은 주가 하락으로 시총이 감소했다.





3분기 시총 상위 20위권에는 한화오션과 SK스퀘어가 새로 진입했다. 시총이 1조원을 넘는 기업 297곳 중 시총 증가율이 가장 큰 곳은 HJ중공업(252.2%)이었다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

