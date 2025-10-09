대통령실, 오늘 '대미 관세' 논의할 3실장 회의 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령실이 9일 미국 관세 협상 논의를 위해 강훈식 비서실장 주재로 3실장 회의를 갖는다.

대통령실에 따르면 이날 오후 4시30분 강 비서실장과 관계부처가 참여하는 미국 관세 협상 관련 통상대책회의가 열린다. 회의에는 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 김정관 산업통상부 장관 등이 참석한다.

회의에서는 김 장관이 최근 하워드 러트닉 미 상무장관과 만나 협의한 내용이 논의된다. 당시 김 장관은 러트닉 장관에게 대미 투자펀드 양해각서(MOU) 수정안을 제안했지만 미국 측은 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다.





강유정 대통령실 대변인은 "대미 금융 패키지 등 주요 현안에 대해서 양측이 이야기한 바가 있기는 하다고 한다"면서도 "어떤 타결 혹은 이후에 급속한 전환, 이런 것들은 지금 말씀드릴 수 있는 상황이나 단계는 아니라고 알고 있다"고 설명했다.





