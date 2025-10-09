부산교육청, 부산교육 현재와 미래 만난다… 한마당축제 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14~15일 벡스코서 교육성과 전시·체험·공연 한자리

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 14일과 15일 이틀간 벡스코 제1전시장에서 '2025 부산교육한마당'을 개최한다.

이 행사는 부산교육청이 추진해온 주요 교육정책의 성과를 공유하고, 부산교육의 미래 방향을 시민과 함께 모색하기 위해 마련됐다.

행사장에는 △부산교육전시관 △연구학교관 △부산교육컨퍼런스 등 다양한 주제의 전시관이 운영되고 학생·학부모·교원 모두가 참여해 직접 체험할 수 있는 프로그램으로 구성된다.

개막식에서는 부산교육 혁신을 상징하는 제막행사와 축하공연이 진행된다. 축하공연에는 부산 지역 학생들이 직접 참여한 뮤지컬, 댄스, 힙합 퍼포먼스 등이 무대에 오른다.





또 행사 기간 △독서골든벨 △오케스트라 △국악 및 사물놀이 △합창공연 △음악줄넘기 △미술작품 전시 등 다채로운 문화예술 공연이 상시 운영돼 관람객들에게 풍성한 볼거리를 선사한다.

부산교육청 부산교육한마당 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

