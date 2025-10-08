노벨평화상 노린 트럼프, 아세안에 '태국-캄보디아 평화협정식' 요구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 인사 배제도 요청

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에서 자신이 주재하는 태국-캄보디아 평화협정 서명식을 마련하라고 아세안 측에 요구한 것으로 알려졌다.

최근 노벨평화상 수상에 집념을 보이는 트럼프 대통령이 '피스메이커'로서 자신의 위상을 국제적으로 과시하기 위한 의도로 풀이된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

8일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코에 따르면, 백악관은 오는 26∼28일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에서 트럼프 대통령이 태국-캄보디아 평화협정 서명식을 주재하는 것을 정상회의 참석 조건으로 제시했다고 복수의 소식통이 전했다.

백악관은 또 서명식에 중국 정부 관리들이 참석하지 못하게 하라고 요구한 것으로 알려졌다.

이 서명식이 열릴 경우, 트럼프 대통령은 지난 7월 하순 닷새 동안 43명의 사망자를 낳은 두 나라 무력 충돌을 끝내는 데 자신이 결정적인 역할을 했다는 주장을 국제적으로 홍보할 기회를 갖게 된다.

트럼프 대통령은 당시 태국과 캄보디아에 무역 협상 중단을 지렛대로 휴전을 압박했다. 캄보디아 정부도 지난 8월 트럼프 대통령의 중재로 휴전이 성사됐다면서 그를 노벨평화상 후보로 추천했다.

하지만 양국은 아세안 의장국 말레이시아가 주도한 중재로 지난 7월 말 휴전한 데 이어 8월 초순 휴전 지속 합의 내용을 담은 의사록에 서명한 바 있다. 사실상 휴전협정이 체결된 상황에서 백악관은 트럼프 대통령이 주인공인 '사진 찍기'용 행사를 다시 하자고 요구하는 셈이다.





한 백악관 고위 관리는 이러한 보도에 대해 "대통령이 평화협정 협상을 하고 있다"면서도 "이는 정상회의 참석 조건으로 확인되지 않았다"고 말했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

