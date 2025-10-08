세종시, 이달 24일까지 광견병 '무료 예방접종' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백신 2100마리 분량 지원, 소진시 조기종료

그래픽= 동물정책과 제공

세종시는 가을철 반려동물의 야외활동 증가에 따라 광견병 예방접종을 무료 지원한다.

광견병은 바이러스를 가지고 있는 동물에게 사람이 물려 발생하는 치명적인 인수공통전염병이다. 광견병을 예방하려면 매년 1회 반려동물에게 광견병 예방백신을 접종해야 한다.

예방접종은 태어난 지 3개월 이상 된 반려동물을 키우고 있는 세종시민이라면 이달 13일부터 24일까지 누구나 무료로 접종받을 수 있다. 동 지역과 읍 지역은 15곳의 협력 동물병원에서 접종받을 수 있고, 면 지역은 별도 신청 시 전담 공수의에게 접종받으면 된다.

협력 동물병원은 시청 홈페이지 공지사항에서 확인하면 되고, 면 지역 주민은 해당 지역 행정복지센터에 전화로 신청하면 된다. 올 상반기에 접종을 끝마친 반려동물은 재접종하지 않아도 된다.

특히, 반려견은 동물등록을 완료해야 무료 접종할 수 있고, 미등록 시 당일 동물등록을 한 뒤 접종하면 된다. 반려동물이 임신이나 이상 소견이 있는 경우에는 접종이 불가능해 사전에 수의사와 충분히 상담해야 한다.

백신은 2100마리 분량으로 한정돼 전량 소진 시 무료 접종 사업은 조기에 종료될 수 있다.





안병철 동물정책과장은 "반려견과의 야외 활동이 활발해지는 가을을 맞아 광견병 예방에 대한 시민들의 관심이 필요하다"며 "반려동물과 시민의 건강을 위해 광견병 예방접종에 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자



